Advierten impacto en las remesas por bajón del euro

El bajón en la cotización del euro frente al dólar tendrá un impacto sobre el envío de las remesas de compatriotas desde Europa, principalmente desde España, explicó el economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP) Miguel Mora. Esto considerando que más del 70% de las remesas de connacionales provienen de esta zona.

La mayor cantidad de recursos proviene desde España, con más de US$ 115 millones enviados entre enero y mayo del presente año y con una participación del 60% sobre el total remesado por los compatriotas en el citado periodo (US$ 194 millones). Cabe mencionar que los envíos desde España ya presentan un leve retroceso en comparación a igual periodo del 2021, cuando se remesaron US$ 117 millones.

Lea más: Compatriotas remesaron US$ 194 millones hasta mayo

Según Mora el envío de remesas, como también las exportaciones hacia zona euro serían los impactos más cercanos. No obstante, la exportación a Europa representa el 5,3% del total, por lo que estima que el efecto no será muy fuerte. En cuanto a las reservas monetarias, el valor en esta moneda es de alrededor de 4,4 millones en euro.

Las dos monedas llegaron al mismo valor el martes último, marcando un simbólico 1:1, que supone un descenso de 15% del euro en el último año. El miércoles y jueves incluso la moneda europea llegó a cotizar por debajo del dólar.

Lea más: Dólar supera al euro: en qué afecta la caída de la moneda europea a Paraguay

El euro sufre esta caída en su cotización en un contexto de temor a una recesión económica ante las sucesivas subidas de tipos de interés que están llevando a cabo los bancos centrales para hacer frente a la escalada de la inflación en Europa.

A nivel local la moneda europea también viene descendiendo de G. 8.000 que cotizó a mediados de junio último ayer cerró en G. 7.500 por unidad.