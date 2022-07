Compatriotas remesaron US$ 194 millones hasta mayo

El informe de la banca matriz revela que el total ingresado al país entre enero y mayo presenta una leve caída del 1% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el monto llegó a más de US$ 195 millones. La mayor cantidad de recursos proviene desde España, con más de US$ 115 millones con una participación del 60% sobre el total remesado por los compatriotas en el citado periodo. Los envíos desde España presentaron un leve retroceso en comparación a igual periodo del 2021, cuando se remesaron US$ 117 millones.

En segundo orden de importancia de los recursos enviados por los compatriotas se destacan los envíos desde los Estados Unidos, que alcanzaron US$ 38,9 millones entre enero y mayo del presente año; y se observa un repunte del 24%, de acuerdo con los datos de la banca matriz.

Envíos desde Argentina profundizan caída

De acuerdo con los datos oficiales registrados por el Banco Central del Paraguay (BCP) en el anexo estadístico, las remesas de los compatriotas desde la Argentina alcanzaron US$ 10,9 millones al quinto mes del año, 24% inferior al que enviaron en igual periodo del año pasado, cuando remesaron US$ 14 millones.

Según los datos oficiales, las remesas desde el vecino país vienen reduciendo sostenidamente en el tiempo, y hoy llegan en promedio a US$ 2 millones mensuales. Esta suma representa hoy el 5% del total de envíos que hacen compatriotas desde todo el mundo.

Estos envíos se vienen reduciendo sostenidamente, y con más fuerza desde la pandemia. Así en el 2021 alcanzaron US$ 8,5 millones en el primer trimestre, casi similar valor en el 2020, y US$ 20,2 millones en 2019 (antes de la pandemia)

Sin embargo, en el 2017, los envíos desde el vecino país llegaban en promedio a US$ 10 millones al mes, y totalizaron ese año US$ 133 millones, que representaba el 22% del total de las remesas realizadas en todo el globo.

Los envíos formalizados desde la Argentina se redujeron por diversos factores, como las políticas cambiarias, muy variantes; fuerte depreciación del peso (pérdida de valor de su moneda), una alta inflación, que redujeron el poder adquisitivo de los ciudadanos, así como limitaciones impuestas por el gobierno del vecino país, además de los altos costos por los envíos.

Por otra parte, los envíos desde el Brasil también siguen bajando y a mayo totalizaron US$ 3,8 millones, que representa una caída del 14% frente al mismo periodo del 2021 cuando alcanzó US$ 14,4 millones.