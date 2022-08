Ventajas del uso de la ultrasonografía

“Esta herramienta es utilizada para generar información y ayudar al productor a la hora de determinar el individuo superior y generar un impacto real en la productividad. Los parámetros evaluados son el área de ojo de bife, que indica el potencial genético del animal para la producción de carne, y la espesura de grasa dorsal, relacionada a la precocidad de terminación en los animales”, empezó diciendo el doctor López.

Lo que determina el engrasamiento

“Los individuos con mejor engrasamiento a temprana edad entrarán a faena más rápido, esto, a su vez se asocia a la fertilidad y reproducción; las hembras que depositan grasa tempranamente entrarán a servicio a corta edad. Después tenemos en cuenta el marmoleo, que determina la calidad real de la carne, y siendo Paraguay un país exportador, este detalles es demasiado importante”, enfatizó el profesional.

Herramienta para el productor

El doctor Mauro López lleva años utilizando el método de la ultrasonografía para definir a los ejemplares superiores de un rebaño. “Con esta herramienta buscamos ayudar al productor para que tenga un producto diferenciado, y sea eficiente y rentable del portón para adentro de la estancia. Trabajando con estas características a nivel productivo nos dará animales con mayor ganancia de peso, animales que destetan a menor tiempo y, en consecuencia, se obtendrá la precocidad esperada, la premisa está en acortar los ciclos de producción y además, la industria busca un producto diferenciado que compita en mercados premium”.

Factores determinantes

“La calidad de carne no está dada a una sola raza, aunque existen algunas con las que se viene trabajando desde hace 140 años en materia de selección, por lo cual es imposible comparar las razas. La Nelore, por ejemplo, posee calidad de carne, y podemos confirmar que la denominación de que el animal blanco o cebú no tiene calidad de carne es un mito, pues tenemos varios números que demuestran que eso no es verdad. Los individuos que pasaron por el sistema de ultrasonografía nos sorprendieron gratamente, y podemos confirmar que se pueden lograr interesantes diferenciales también con los animales cebuinos”, explicó el doctor.

Mecanismo de la ultrasonografía

“El mecanismo utiliza ondas de ultrasonido que son emitidas a través de cristales, y esas ondas que penetran en los tejidos son devueltas como ecos, los cuales son captados por el mismo cristal, y transformados en la pantalla en puntos de brillo”, finalizó explicando el doctor Mauro López.