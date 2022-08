SET tiene 27.000 nuevos contribuyentes

Los datos forman parte del informe brindado por el viceministro de Tributación, Óscar Orué, durante la audiencia pública de rendición de cuentas que se llevó a cabo en San Ignacio, Misiones.

El informe menciona que viene incrementándose sostenidamente la recaudación de los tributos internos: en 2020 recaudaron US$ 2.024 millones, en 2021, US$ 2.253 millones y para el presente ejercicio estiman que alcanzarán US$ 2.315 millones. Añade, que en el primer semestre del año se registró un crecimiento interanual de 17,8% en la recaudación total.

En cuanto a la cantidad de contribuyentes, el informe da cuenta que fueron incorporados 27.000 para cerrar el mes de junio con un total de 1.378.077 personas físicas y jurídicas.

Según Orué, el proceso de formalización promovido desde la reforma y los controles realizados por la administración tributaria permitió un incremento significativo en la cantidad de contribuyentes.

El viceministro explicó que la nueva ley tributaria tiene condimentos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones por parte del ciudadano interesado en realizar una actividad económica o comercial, que son los regímenes más sencillos y simples como el “Simple y el Resimple”, que se encuentran dentro del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE).

El informe de rendición de cuentas también menciona de medidas implementadas, tales como el establecimiento de un régimen excepcional y transitorio de regularización de deudas impositivas, la reducción al 1% la retención del IRE a los pequeños productores, el Simple y Resimple, así como la aplicación de medidas de alivio fiscal durante la pandemia covid-19.