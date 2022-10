Itaipú: compensación al Paraguay por ceder energía se redujo 15,5%

Las tercera columna de beneficios que el Tratado de Itaipú reconoce a nuestro país, que en este caso corresponde a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), es la única que exhibe signo positivo: 6,28%, también con relación a similar período del año pasado.

Por consiguiente, de enero a setiembre de 2022, el Ministerio de Hacienda y la ANDE recibieron de Itaipú y a través de Itaipú, US$ 316.233.200; mientras en esos nueve meses, pero de 2021, las remesas alcanzaron US$ 341.014.500.

En otras palabras, entre enero y setiembre del ejercicio precedente, las trasferencias que hizo la entidad binacional al Paraguay superaron a las de este año con US$ 24.781.300 (7,25%).

En lo concerniente a la “Compensación” por cesión de energía, el precio que nos paga Brasil por nuestro excedente en Itaipú bajó de US$ 152.400.200 en 2021 a US$ 128.822.600 este año, la merma por ende fue por US$ 23.577.600 menos.

Pagos a la ANDE tienen signo positivo

Apuntábamos que la única columna que registra los beneficios paraguayos en Itaipú con signo positivo se relaciona con la ANDE, o sea los pagos en concepto de Resarcimientos de las Cargas de administración y supervisión relacionadas con Itaipú, que son mensuales.

En este caso, así como en los correspondientes a los ocho meses anteriores, los pagos se refieren al concepto Resarcimiento, que este año alcanzó los US$ 38.997.700, contra US$ 36.700.700 del año pasado.

Recordemos que solo los Royalties y Resarcimientos forman parte del costo del servicio de electricidad de Itaipú, en tanto la Compensación, desde enero de 1986, es responsabilidad exclusiva de la parte que aprovecha el excedente de la otra en la hidroeléctrica binacional.

En lo atinente a las remesas de este último beneficio, una especie de alquiler que paga Itaipú a los paises propietarios del río Paraná por utilizar su energía hidráulica en la producción de electricidad en la central, el material informativo oficial indica que en 2022 transfirieron US$ 148.412.900, en tanto que en 2021, en el mismo lapso, enviaron US$ 151.913.600. O sea, 2,3% más que en el presente ejercicio.

¿Pagos de setiembre anticipan cierta recuperación?

Si limitamos nuestra observación a las transferencias que hizo la binacional al Paraguay solo en setiembre, veremos que sus envíos fueron superiores este año en un 14,43% (US$ 33,14 M Vs. 29,10 M).

Si continuamos con el análisis de las remesas de setiembre, veremos que los pagos por compensación superaron a los de setiembre del año pasado casi en un 12% ( US$ 14 M contra US$ 13,4 M), en tanto las remesas por Royalties, las mismas fueron superiores en un 16,4% (US$ 17 M Vs. US$ 14,6 M). En cuanto a los beneficios de la ANDE en ese mes, en 2022 alcanzó US$ 1,3 M y US$ 1,1 M en 2021.

El informativo oficial añade que el “óptimo desempeño de la central hidroeléctrica Itaipú” le permite cubrir la demanda energética de nuestro país y del Brasil y “estar al día con sus obligaciones financieras”, pese a los “efectos latentes” de la crisis hídrica.