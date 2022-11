Pilar: legislador asegura que no hay plata para seguir con las obras de la defensa costera

Para la construcción de la defensa costera el Congreso Nacional había aprobado un crédito programático de 300 millones de dólares proveniente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), de los cuales 180 millones de la moneda norteamericana se iba utilizar en la mega obra de Pilar, pero el dinero se utilizó en otros proyectos y solamente se llegó a disponer de 40 millones de dólares del total del crédito con lo que se dio inicio a la obra. Así aseguró el diputado por el departamento de Ñeembucú Carlos Enrique Silva (PLRA).

“Los 400 millones de dólares que habíamos aprobado en el 2019 y 2020 no se utilizaron para la construcción de la franja costera de Pilar. Solamente se usaron unos 40 millones de dólares aproximadamente y está pasando lo que veníamos anunciando, ya ejecutaron todo esos créditos y hoy la empresa manifiesta que no puede continuar si es que no se les paga lo que se les debe”, indicó el parlamentario.

Explicó que en la fase A se tenían presupuestado 90 millones de dólares “Teníamos en la fase A presupuestado 90 millones de dólares y con el avance que tiene, la empresa manifiesta que se les adeuda 32 millones de dólares. Nosotros meses atrás habíamos aprobado un crédito programático justamente para cumplir parte de la deuda de la fase A y tener un monto para por lo menos pagar un anticipo de la fase B, que todavía no se está ejecutando y queremos exigirle al Gobierno Nacional de que inmediatamente pueda transferir esos recursos a la empresa adjudicada y que adjudique también la fase B para que se ponga en funcionamiento todo, más aún teniendo en cuenta que se viene un periodo de lluvia y no queremos repetir todos aquellos momentos dramáticos que hemos vivido los pilarenses”, mencionó el diputado liberal.

El legislador recordó que para la fase B se necesitan 60 millones de dólares y la fase B 40 millones de dólares. “Dependerá en cuanto se adjudique, pero para la fase B se necesitan 60 millones de dólares y para la fase C en 40 millones de dólares, como monto referencial, pero honestamente le tengo que decir que esa plata no hay, porque todo los créditos programáticos aprobados hasta la fecha no llegan ni al 50%, para pagar las deudas. Ejecutados todo estos créditos programáticos todavía van a faltar 100 millones de dólares para culminar hasta el último centímetro de la franja costera”, expresó.

En otro momento, CarLos Enrique Silva, mencionó que el Gobierno Nacional utilizó el problema de la ciudad de Pilar para sensibilizar a los legisladores y obtener el crédito, pero que después fueron desviados en otras obras. “Lamentablemente el drama de los pilarenses se utilizó como bandera para aprobar créditos multimillonarios y esos recursos se destinaron a otros departamentos, esa es la realidad”. lamentó.

Recordó que la franja costera de Pilar tiene una demanda presupuestaria inicial de 185 a 190 millones de dólares.

Siguen las obras

Por su parte, el superintendente del Consorcio CTC, René Gómez, aseguró que por ahora siguen los trabajos en zona de obras y que solo esperan una resolución de los directivos de la empresa de Asunción para avanzar o parar las obras.

Aseguró que el trabajo ya alcanzó el 80% de ejecución y que ahora están a punto de realizar la parte más delicada cual es la instalación de las 14 motobombas sumergibles y que sólo aguardan la llegada de algunos materiales como las compuertas para las estaciones de bombeos que están siendo fabricada por el Consorcio Ingeniería Electromecánica (CIE) y los transformadores eléctricos que deberán ser montados en cada estación.

El consorcio CTC está integrado por varias empresas nacionales (Construpar S.A. -TOCSA S.A, Tecnoedil S.A y Constructora Concret Mix S.A.).