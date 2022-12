APAP reporta aumento de inversión publicitaria en 11%

La Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad (APAP) presentó su sexto informe sobre el volumen de inversión publicitaria en medios de comunicación en Paraguay. Se trata de un reporte estadístico que combina informes de Ibope y de los socios del gremio.

El reporte es elaborado por el equipo de trabajo de la Comisión de Medios de APAP, integrada por varios especialistas en medios de las agencias socias de esta asociación y que es liderada por Óscar Rojas. Este trabajo se desarrolla desde el 2016 y el objetivo es presentar un resumen que refleje la realidad de la inversión publicitaria, según lo explicado anoche en conferencia de prensa.

Pascual Rubiani, presidente de Apap, destacó que se aprecia un crecimiento del mercado publicitario en un 11% en este 2022 con relación al 2021, con inversiones que rondaron US$ 126 millones y US$ 114 millones, respectivamente. Señaló que los números son superiores a lo reportado en el año que se declaró la pandemia, 2020, cuando se llegó a US$ 66 millones.

Si bien el dato en sí lo consideró como positivo, el empresario recalcó que los montos de inversión publicitaria todavía no alcanzan a lo registrado en 2018, año en el que se llegó a los US$ 135 millones.

Citó que existen 2.850 anunciantes, los cuales fueron clasificados y uno de los segmentos integran 2.500 anunciantes que destinan US$ 7.000 al año en publicidad. “Si nosotros crecemos en un 10% o 15%, y esa cantidad de anunciantes invierte en 10% o 15%, el monto que ellos invierten para nosotros representa una importante dinamización de todo el ecosistema de medios. Lograrlo es una tarea de todos”, dijo Rubiani.

Luego, y a propósito de las próximas elecciones, pidió a las autoridades que cuiden la economía y las instituciones del país para que el “ecosistema económico” pueda funcionar bien.