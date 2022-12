¿Se puede ahorrar desde el primer día del nuevo año?

Para saber si se puede o no ahorrar desde el primer día del nuevo año, superar las dificultades financieras del que se va y qué hacer para que nuestra economía mejore, consultamos con el experto en educación financiera Yan González.

El economista señala que nos encontramos ante la necesidad de fijar pasos, cosas que tenemos que hacer, costumbres que debemos adoptar y tratar de disciplinarnos para poder cumplirlas.

“No solo eso, sino tener adicionalmente planes de contingencia. Si no logro el objetivo A, vamos por el B; si no logro A y B, vamos por el C, y así sucesivamente”, indica.

La realización del presupuesto anual o mensual es clave

Permite establecer las metas y gastos prioritarios

No ahorrar lo que nos sobra después de gastar

Fijar una meta (realista) de ahorro mensual

Ver qué gastos superfluos podemos eliminar para llegar a ese objetivo

Lea más: El papa pide ahorrar en los regalos de Navidad y enviar el dinero a Ucrania

Para González, otro aspecto psicológico importante es que los objetivos tienen que ser algo que produzca un nivel de satisfacción lo suficientemente importante para compensar el sacrificio del consumo que se está haciendo.

Nueva tendencia: no pensar en términos de “tengo que ahorrar”

El objetivo de esta nueva tendencia de no pensar en “tengo que ahorrar” es porque tiene una connotación de privación de cosas que la sola palabra “ahorro” transmite.

“Dejemos de hablar de ahorrar” y comencemos a pensar en términos de “estoy aumentando mi patrimonio”, explica González.

Asegura el experto en educación financiera que esto dará mayor confort a la hora de seleccionar gastos eliminables y mantenernos firmes con los objetivos propuestos.