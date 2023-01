Bolsa de valores cerró el 2022 con una caída del 13% en sus operaciones

De acuerdo con los datos brindados por la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), el 2022 cerró con un bajón del 13% en sus operaciones, alcanzando un volumen acumulado en el año de US$ 2.771 millones, frente a US$ 3.426 millones que logró en el 2021, periodo que pese a la pandemia, fue considerado record en cuanto a operaciones bursátiles en el país.

Según los datos en el mes de diciembre del 2022 se notó una recuperación importante en el volumen negociado y se concretaron operaciones por G. 2,68 billones (US$ 368 millones) que representó un incremento del 31% en comparación a diciembre de 2021. Pero no obstante, el valor acumulado de US$ 2.771 millones no pudo superar el récord alcanzado en el año anterior.

Detalles de los movimientos del mercado de valores

En cuanto al tipo de mercado, el secundario representó el 80% (títulos renegociados) y el mercado primario (nuevas emisiones) tuvo una participación de solo 20%.

En cuanto al tipo de instrumento, los más utilizados en diciembre fueron los bonos (97%) y acciones (3%).

Mientras que la mayor parte del volumen operado fue en moneda local, lo cual se ve reflejado directamente en la mayor proporción de emisiones realizadas por las empresas en dicha moneda, lo cual demuestra la confianza de los inversores hacia el guaraní.

Emisiones primarias de diciembre

Según los datos de la Bolsa de Valores de Asunción, las emisiones de IMAG S.R.L., Visión Banco, G.P.S.A.E., Municipalidad de Asunción y Agencia Financiera de Desarrollo, en dólares y guaraníes, forman parte del mercado primario en el mes de diciembre último.

En cuanto al plazo promedio de inversión en guaraníes durante el mes fue de 7,83 años a una tasa del 8,96%, mientras que el plazo en dólares americanos fue de 7,80 años a una tasa del 5,94%.

Menor participación de Hacienda

Para René Ruiz Diaz presidente de Avalon Casa de Bolsa y directivo de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), esta baja del 12% (unos US$ 650 millones menos que el año anterior) en el volumen operado en el mercado bursátil en parte se debe al menor dinamismo de la economía y por una menor participación del gobierno, específicamente del Ministerio de Hacienda.

Alrededor de US$ 140 millones dejó de colocar el Ministerio de Hacienda en la Bolsa de Valores de lo que estaba previsto inicialmente, volcándose a otros instrumentos del sistema con mejor rentabilidad.

Igualmente otros participantes del sistema como los bancos también se volcaron mayormente a colocar sus recursos en Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), impulsada por la suba de las tasas de interés.

“El Gobierno paraguayo, el Ministerio de Hacienda decidió enfriar lo que fue la emisión de títulos el año pasado y se decidieron por otras fuentes de financiamiento. Ellos son un gran emisor para nuestro mercado y la salida de ese emisor es difícil de reemplazar en un país como el nuestro”, explicó Ruiz Diaz.

Mejor proyección para el próximo año

En cuanto a las perspectivas para el próximo año, Ruiz Diaz detalló que se espera un buen crecimiento de la economía, aunque indicó que hay que estar atentos a lo que pasa en el resto del mundo. “Yo creo que mientras no se vuelva a niveles más bajos de tasa a nivel local va haber una presión todavía con respecto a los niveles operados” indicó.

“Estamos previendo volver a niveles más bajos de tasas para segundo trimestre y entonces el volumen probablemente se va recuperar y creemos que hay condiciones para recuperar el volumen de operaciones en este año”, expresó el ejecutivo.