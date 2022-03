Hacienda hará una nueva colocación de bonos

El informe de la cartera económica señala que el martes 5 de abril se realizará la colocación de los bonos en la BVA entre las 9:00 y 9:30 horas, en la oportunidad se hará la reapertura de cuatro series de títulos con vencimientos en los años 2025, 2031, 2036 y 2040.

Son G. 20.000 millones con vencimiento en 2025, a una tasa de interés del 7,75%; G. 35.500 millones con vencimiento en 2031, con tasa de interés del 7,80%; G. 38.000 millones con vencimiento en 2036, con tasa de interés del 8,00%; y G. 40.200 millones con vencimiento en 2040, con una tasa de interés de 9,90%.

El endeudamiento total pretendido por la cartera en esta operación asciende G. 113.700 millones (US$ 16,2 millones al cambio vigente) y forma parte del paquete de nuevo endeudamiento autorizado a través de la Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.

Hacienda ya colocó entre febrero y marzo, a través de la Bolsa de Valores de Asunción, bonos por G. 35.058 millones (US$ 5 millones al cambio vigente), restando por subastar durante el transcurso del año más de G. 1 billón (US$ 145,6 millones).

En las dos primeras subastas realizadas, Hacienda adjudicó montos mínimos con relación al valor total ya que al parecer los inversionistas están interesados en obtener una mayor tasa de interés de lo que el Tesoro pretende pagar.

Gestionan más préstamos

Además de los bonos, Hacienda tiene tres operaciones de préstamos en proceso de gestión: US$ 300 millones otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para financiar programas del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

También US$ 200 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales US$ 100 millones irán a financiar Salud y US$ 100 millones al MOPC; asimismo otros US$ 200 millones que está en trámite de aprobación en el Banco Mundial (BM), para pagar los bonos soberanos que vencen el próximo año.

Al cierre del primer bimestre del año, el saldo de la deuda pública (administración central y entidades descentralizadas) asciende a US$ 13.901,6 millones, lo que equivale a 32,9% del producto interno bruto (PIB). De este total, a la administración central le corresponde US$ 12.406 millones y a las entidades descentralizadas US$ 1.495,6 millones.

El 56,4% de la deuda total proviene de la emisión de bonos, unos US$ 7.834,2 millones; le sigue con el 40,6% la contratación de préstamos, que representa US$ 5.641,7 millones; y en menor medida, por la vía de la Ley N° 5074/13, más conocida como “llave en mano”, 3,1% y esto implica US$ 425,7 millones.