Recién en abril podría darse una baja en el precio del diésel, según Dicapar

En junio del año pasado, la cotización internacional del Heating Oil (referencia del precio del gasoil) estaba en US$ 4,418 por galón. Ese mes del 2022, el precio del diésel común subió en G. 8.800 por litro a nivel nacional.

Ayer, a siete meses de este aumento histórico, el Heating Oil se ubicó en US$ 3,247 por galón, pero el precio local del gasoil está en G. 8.900 por litro en Petropar y G. 9.025 o G. 9.030 en la mayoría de los emblemas privados. En diciembre y enero, la cotización internacional incluso registró bajas hasta US$ 2,794 y US$ 2,974 respectivamente, pero esto tampoco se sintió en el país.

El gerente de Distribuidora de Combustibles Asociados del Paraguay (Dicapar), Guillermo Parra, señaló que los precios recién bajarían en abril de este año en el mercado interno, según las proyecciones. Asimismo, indicó que las bajas del exterior no impactaron a nivel nacional “porque los precios locales no acompañaron en su momento las subas internacionales que se dieron”.

El vocero del gremio dijo que en julio de 2022, de haber acompañado las subas, el gasoil debía costar G. 10.500 por litro en el país, pero que esto no se llegó a concretar.

Las proyecciones internacionales

Parra señaló que de acuerdo con las proyecciones del New York Mercantile Exchange (Nymex), que es una bolsa de materias primas, recién en abril de este año se tendrían precios más bajos a nivel internacional, que se podrían trasladar a los precios locales.

“Según Nymex, entre abril y mayo, el gasoil internacional bajaría a US$ 2,8 o US$ 2,7 por galón, condición necesaria pero no suficiente para que se dé una baja. Otros factores como el dólar, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el flete también pueden influir”, manifestó.

Asimismo, Parra resaltó que “nadie puede saber con certeza, porque nadie tiene la bola de cristal” y que “son solo pronósticos”. “Veo hay muchos opinólogos ‘ñembo’ expertos que hablan sin conocer. Acá se perdió con el precio del gasoil en el segundo semestre”, dijo.

Bajas fueron “picos puntuales”

Cuando se le insistió que ya en diciembre y enero el precio del gasoil registró bajas y que los valores estaban por debajo de los 3 dólares por galón, Parra señaló que fueron “picos puntuales” y que se tiene que considerar por lo menos el promedio de una quincena”. Aseveró que “hay mucha volatilidad en los precios”.

“Se tiene que ver el promedio quincenal del precio del gasoil, como mínimo del 1 al 15 o del 16 al 30 de cada mes. Pero, por ejemplo, Petropar promedia con su stock otra vez. Depende de cada empresa, de su costo, pero mínimo es 15 días y lo ideal es un mes, es decir, el mes anterior sería. Pero como dije Petropar usa su costo de stock y no todas las empresas costean así”, agregó.

Parra señaló que ahora lo más fácil es que se tome el promedio de diciembre como referencia para calcular los valores del diésel.

“Las bajas o subas son en función de cuál es el precio actual. Desde julio bajó internacionalmente, pero no se vio (localmente) porque no llegó a subir tendría que haber subido, a G. 10.500 por litro. Lo que importa no es si subió o bajó internacionalmente, sino que si el precio local refleja o no el precio internacional del mes anterior”, expresó.

Emblemas aplicaron suba que no corresponde

La mayoría de los emblemas privados ya subieron a G. 9.025 y G. 9.030 por litro el precio del diésel común (gasoil tipo III). El reajuste es de entre G. 125 y 130 por litro y comenzó desde el viernes último. El encarecimiento del gasoil común es por el mismo monto en que subió el ISC para este producto este mes (de G. 430 a G. 555).

Según las autoridades, este incremento no corresponde ya que este mes todavía no se registraron nuevas importaciones, por lo que los costos son los mismos de diciembre cuando regía la baja del ISC. Pero Petropar también subió el precio del diésel común (gasoil tipo III) en G. 300 por litro desde este lunes. Con este aumento, el precio de este producto pasó a costar G. 8.900 por litro en la estatal.

Paraguay tiene el impuesto más bajo de la región

Paraguay sigue teniendo la menor presión tributaria en el precio de venta del diésel respecto a los países de la región, según las publicaciones estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El año pasado, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) representó solo el 6% del valor de comercialización del gasoil, mientras que en Argentina fue del 32%, en Uruguay 18% y Brasil 16%, según los datos.

Justamente, el Gobierno redujo en febrero del año pasado el ISC del diesel tipo III, de G. 680 a G. 430, lo cual rigió hasta diciembre último. Desde este enero, el impuesto subió a G. 555 y desde el próximo mes volverá a G. 680.