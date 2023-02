Caja Fiscal recibirá US$ 27,4 millones en intereses

El interés es por la colocación de los fondos de la Caja Fiscal en el sistema financiero local por un total de G. 2,8 billones (US$ 387,4 millones), en instrumentos como los certificados de depósitos de ahorro (CDA) y la compra de bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

La cartera indica que el total de intereses percibidos desde 2014 hasta 2022 asciende a G. 861.333 millones (US$ 117,5 millones).

La Caja Fiscal administra la jubilación de los funcionarios de la administración central (administrativos, docentes, magistrados, docentes universitarios, policías y militares) y desde el año 2015 viene registrando resultados negativos consecutivos y creciente.

Déficit en el primer mes del año

En enero el aporte de los funcionarios activos alcanzó G. 253.163 millones (US$ 34,3 millones) y el pagó de beneficios a jubilados fue de G. 361.184 millones (US$ 48,9 millones), lo que deja como resultado un déficit de 108.021 millones (US$ 14,6 millones), que equivale a -30%.

El déficit se financia con recursos del Tesoro, que provienen de los impuestos pagados por la ciudadanía, y con fondos de los sectores superavitarios de la Caja Fiscal.

La referida caja está conformada por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que en enero cerraron con superávit del 62%, 14%, 6%, respectivamente. En tanto, policías, militares y maestros registraron déficit del -46%, -65% y -51%, respectivamente.

El déficit de militares y policías se financia completamente con los recursos aportados por los contribuyentes, mientras que el de docentes se cubre con los fondos de los sectores que tienen superávit.

Las estadísticas de la cartera fiscal indican que en los últimos ocho años la brecha entre el aporte y el pago de jubilaciones en la Caja Fiscal ronda los US$ 900 millones, monto que va creciendo en cada ejercicio y que es financiado con los impuestos de los contribuyentes.