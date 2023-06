Yacyretá aprueba adenda de US$ 30 millones para el Consorcio Aña Cua

La reunión del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá se realizó ayer en la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Durante el encuentro, donde estuvieron presentes consejeros de ambas márgenes de la EBY, se aprobó la adenda a favor del Consorcio Aña Cuá ART por US$ 30 millones (según fuentes extraoficiales), que permitirán la continuidad de la construcción de la Central del Brazo de Aña Cuá.

Vidal Cáceres, representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cua (Sitracba) manifestó que la aprobación de la adenda con el consorcio tiene como meta evitar la paralización de la obra y que también permitirá que se concrete la firma del contrato colectivo de trabajo solicitado por los obreros.

“Hay una gran expectativa de que todo esto se pueda solucionar en la brevedad y se retomen las actividades. Cuando se tenga comunicación oficial se informará en asamblea a los obreros y después se verá una reunión con los representantes del Consorcio para tratar de suscribir el contrato colectivo de trabajo”, dijo.

Los trabajadores del Consorcio Aña Cua ART llevan adelante una huelga desde el 14 de abril pasado. El objetivo es lograr la firma del contrato colectivo de trabajo que establece recibir los mismos beneficios adicionales que perciben los obreros argentinos como: como pagos adicionales por trabajos en altura, en hormigonado y en profundidad.

También el compromiso de que no existirá ningún tipo de represalia contra los trabajadores después de que levanten la medida de fuerza. Debido a la huelga, actualmente la obra financiada por la EBY es ejecutada por obreros de la Margen Izquierda (MI), es decir por los argentinos.

Datos de la obra Aña Cuá

Cabe recordar que el gobierno de Mario Abdo Benítez, en reiteradas ocasiones, resaltó que la construcción de esta nueva central hidroeléctrica fue adjudicada a un costo 45% inferior al calculaban durante en el gobierno de Horacio Cartes. Destacaron que de US$ 600 millones previstos, la obra requeriría una inversión de US$ 350 millones, que ahora, con la adenda, treparía a US$ 380 millones.

Asimismo, sobre los plazos, el gerente paraguayo de las obras. Carlos Yorg, decía que se preveía que la obra finalice a mediados del 2024, mientras que la primera turbina entraría en funcionamiento a finales del 2023. Aunque en declaraciones de marzo último, el director paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, ya hablaba de que “así como están los procesos”, en el 2025 recién estaría culminada la Central Aña Cuá.

Huelga sería por 30 días más

Los trabajadores paraguayos del Consorcio Aña Cua ART decidieron el martes último, en una votación secreta, prolongar la medida de fuerza que inició el 14 de abril por otros 30 días, esto debido a que la firma del contrato colectivo sigue pendiente, pese a al consenso al que llegaron con su patronal ya la semana pasada. La demora en firmarse el documento se debería a la situación financiera del Consorcio Aña Cuá.