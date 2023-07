Caja Fiscal percibió G. 19.000 millones por inversiones en bonos y CDA

El Ministerio de Hacienda informó este viernes que la Caja de Jubilaciones o Caja Fiscal recibió en junio los recursos correspondientes a los intereses por la compra de bonos emitidos a 3 años de plazo y por certificados de depósitos de ahorro (CDA) en bancos de plaza que van de 3 a 5 años.

La cartera menciona que los recursos en concepto de intereses provienen de la compra en 2020 de bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), por un monto de G. 200.000 millones (US$ 27,5 millones).

Además, por los depósitos de ahorro efectuados en los siguientes bancos: G. 150.000 millones (US$ 20,6 millones) en GNB, en 2021; G. 50.000 millones (US$ 6,8 millones) en Regional, en 2021; G. 100.000 millones (US$ 13,7 millones) en GNB, en 2021; y otros G. 150.000 millones (US$ 20,6 millones) en GNB Fusión, en 2021.

También operaciones con CDA realizados con el banco Basa, por G. 100.000 millones (US$ 13,7 millones), en 2022, del entonces grupo Cartes y cuyo presidente es Carlos Fernández Valdovinos, próximo ministro de Hacienda; y G. 200.000 millones (US$ 27,5 millones) en Continental, en 2022.

El informe de Hacienda indica que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones ya percibió la suma de G. 929.047 millones (US$ 128 millones) en concepto de intereses generados por las inversiones que se llevaron a cabo desde el año 2013 hasta la fecha.