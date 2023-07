Elegido de Peña para director de Yacyretá admite falta de experiencia

En comunicación con un medio radial este miércoles, el diputado Luis Benítez (ANR, HC), designado por el presidente electo, Santiago Peña, como futuro director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, admitió carecer de experiencia para el manejo de la binacional y dijo que compensará eso rodeándose de “los mejores asesores posibles”.

El diputado Benítez, exintendente de Pilar, exgobernador de Ñeembucú y miembro de la facción cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), fue anunciado como próximo director paraguayo de Yacyretá el pasado lunes.

Lea más: Más “puertas giratorias” y acomodos en binacionales

Para asumir ese cargo, Benítez deberá renunciar a su banca en la Cámara de Diputados, lo que permitirá que su escaño sea heredado por la diputada suplente Fabiana Maria Souto, esposa del vicepresidente electo, Pedro Alliana.

En su entrevista de hoy con radio Monumental, el diputado Benítez dijo carecer de experiencia en Yacyretá al haber sido funcionario de la entidad durante solo un año, luego de su periodo como intendente de Pilar que culminó en 2015.

Lea más: Obras del Aña Cua emplean a 1.000 personas, reporta Yacyretá

Sin embargo, dijo que “vamos a estar rodeados de los mejores asesores posibles”. No obstante, afirmó que aún no ha sido definido quiénes serán esos asesores, diciendo solo que un equipo se encuentra analizando “los mejores hombres que me van a acompañar”.

“Vamos a poner nuestra postura como Paraguay”

Al asumir la dirección del lado paraguayo de Yacyretá, Benítez deberá lidiar con temas delicados como la deuda de Yacyretá con Argentina relacionada al acuerdo firmado en 2018 por los entonces presidentes de Argentina y Paraguay, Mauricio Macri y Horacio Cartes, para el reordenamiento económico de la binacional.

Consultado al respecto, Benítez se limitó a decir que “vamos a sentarnos a dialogar con los pares” y “vamos a poner nuestra postura como Paraguay”, al tiempo que defendió el acuerdo Cartes-Macri diciendo que “posibilitó la inversión en el brazo Aña Cua”.

Lea más: Aña Cuá: en un año las obras avanzaron 18%

Benítez dijo que tiene planeado reunirse en breve con el actual director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, para interiorizarse del estado administrativo y financiero de la entidad.