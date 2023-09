Confirman a Carlos Carvallo como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay

Ni bien el Senado dio acuerdo esta semana para los candidatos nominados para ocupar el cargo de presidente y miembro del directorio del Banco Central, el Poder Ejecutivo emitió el decreto que confirma en los cargos respectivos a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding como el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) según decreto 214/2023 y a Liana Caballero por decreto 215/2023 como miembro titular del directorio de ente regulador. Tanto Carvallo como Caballero ya integraron el directorio del BCP durante la administración de Horacio Cartes, cuando Carlos Fernández Valdovinos, actual ministro de Economía, estaba como presidente del ente monetario central.

Cabe mencionar que la banca matriz estaba funcionando con quorum mínimo, hecho que no se daba en 10 años, esto debido a las vacancias que quedaron libres tras la salida de José Cantero, cuyo cargo feneció el 15 de agosto pasado con el gobierno de Mario Abdo Benítez, igualmente estaba vacante un lugar en el directorio desde la salida de Fernanda Carrón que se dio a fines del año pasado.

Senado dio acuerdo

El pleno del Senado dio su acuerdo el miércoles último a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding como presidente del ente monetario central por 39 votos a favor y dos abstenciones. Asimismo también brindó acuerdo para Liana Emilce Caballero Krause como miembro titular del directorio del BCP. Se abstuvieron de votar acerca de Carvallo: Esperanza Martínez (FG) y Colym Soroka (ANR, BC), quien lo acusó de firmar un convenio internacional ambiental que atentaba contra el agro.

Carlos Carvallo Spalding ocupó la vacancia que dejó Santiago Peña en el directorio del Banco Central (2015-2018) y últimamente se desempeñó en el sector privado, en la presidencia de la financiera Ueno Paraguay (en gestión para pasar a banco).

Es economista, tiene un doctorado por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, especialista en integración regional, máster en Economía Aplicada, especialista en programación macroeconómica y en comercio internacional.

Cumplió funciones en la secretaría del Mercosur, como asesor técnico en el área económica y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

En cuanto a Liana Caballero es economista y Máster en Economía por la State University of New York at Albany, funcionaria del BCP desde el 2008, ya ocupó anteriormente un cupo en el directorio (2019-2021) y últimamente se desempeñó como sub gerente general de operaciones financieras en la banca matriz.