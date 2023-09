Negocio bursátil movilizó US$ 3.000 millones hasta agosto

Solo en el mes de agosto, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) reportó operaciones por valor de G. 3,73 billones (unos US$ 512 millones al cambio actual) que representa un aumento de 96% en comparación a agosto del año pasado, cuando las operaciones alcanzaron G. 1,90 billones.

Con el resultado acumulado hasta agosto de US$ 3.000 millones, se van consolidando las expectativas de cerrar este 2023 en nuevo récord histórico de operaciones, en alrededor de US$ 4.000 millones.

El mayor valor alcanzado en la historia bursátil de nuestro país fue en el año 2021 cuando la BVA reportó negocios por US$ 3.400 millones. Cabe señalar que en el 2022 las transacciones en la bolsa de valores cerraron con un volumen de US$ 2.771 millones, que fue inferior en 13% comparado al 2021, cuando se alcanzó una cifra histórica de US$ 3.426 millones.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, las transacciones en el mercado secundario lideraron con el 88% de las negociaciones en el octavo mes de 2023. El mercado secundario se refiere a títulos o acciones renegociados o vueltos a negociar por los inversores antes del plazo, con el fin de obtener liquidez.

Las emisiones primarias fueron de Investigaciones Agropecuarias del Paraguay SA, Campestre S.A.E., Proberis SAE, Banco Familiar, Agenda Financiera de Desarrollo (AFD) y PTP Paraguay S.A.E., Finexpar, Vilux.