Misión de FMI para revisar avance sobre reformas

Este equipo del organismo internacional está encabezado por el jefe de Misión, Mauricio Villafuerte, Tobías Royg, Jorge Corvalán y el representante residente Maximiliano Appendino. El organismo internacional y el Gobierno paraguayo habían llegado el año pasado a un acuerdo de nivel técnico sobre las políticas macroeconómicas y reformas estructurales que se debían implementar.

Al respecto, el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos mencionó que este acuerdo marco constituye un instrumento importante y sostiene que muchos de estos acuerdos que están en ese programa se deben implementar.

No obstante, añadió que a la par de este acuerdo, este gobierno ya está avanzando en varias reformas y que no figuran precisamente en este acuerdo. Detalló por ejemplo que la fusión de los entes de recaudación a través de la Dirección de Ingresos Tributarios (DNT) o la creación del Ministerio de Economía son planes que no figuraban en este acuerdo.

“Nosotros estamos trabajando para que estas reformas se hagan y no se queden solo en proyectos” afirmó Fernández.

El ministro agregó que estarán acompañando este programa y evaluando que más adicionalmente se puede hacer en el marco de este acuerdo.

“Son cosas que estamos evaluando con esta misión técnica y se están juntando para ver la posibilidad de avanzar en estas y otras reformas necesarias para el país” dijo finalmente el ministro de Economía.