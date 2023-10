Compatriotas remesaron US$ 348 millones hasta julio

Según los datos, la mayor cantidad de estos recursos provienen de España, con más de US$ 214 millones ingresados al séptimo mes del año y que tienen una participación del 60% sobre el total remesado por los compatriotas en el periodo de referencia.

Según se extrae del informe oficial, los envíos desde España incrementaron 29% en comparación a julio de 2022, cuando los connacionales remesaron US$ 165 millones, con lo cual también se nota una recuperación importante tras el bajón del año pasado.

Alrededor del 2% de los hogares paraguayos tienen como ingresos de sostenimiento a las remesas, según la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC).

En segundo orden de importancia de los recursos enviados por los compatriotas, se destacan los remitidos desde los Estados Unidos, que alcanzaron en dicho periodo unos US$ 50 millones.

Repuntes de envíos regionales

Por otra parte, las remesas de compatriotas desde la Argentina repuntaron y alcanzaron US$ 22,6 millones en los siete primeros meses de 2023, 47% superior al que enviaron en el mismo periodo el año pasado.

Igualmente, se observó un repunte de 215% en los envíos desde el Brasil, que sumaron al mes de julio del presente año US$ 17,8 millones, frente a US$ 5,9 millones que se remesó al séptimo mes del 2022.