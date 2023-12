Contratista de MOPC asumirá la reparación de túnel de autopista Ñu Guasu

Tras darse a conocer a la opinión pública las serias fallas del túnel de la autopista Ñu Guasu (zona Botánico, calle Itapúa), con dirección a Luque, los representantes del Consorcio Tecnoedil S.A. - Heisecke S.A. - Ocho A S.A. y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recorrieron ayer la zona del paso a desnivel.

La mencionada contratista, que se encargó de construir dicho túnel, como parte de las obras de la autopista Ñu Guasu, inaugurado hace 7 años, se comprometió a reparar la deformación y abultamiento que se registró en una de las paredes del paso y que este trabajo no tendrá ningún costo para la institución.

Así informó ayer a este diario el viceministro de Obras del MOPC, Ing. José Espinosa, quien también señaló que tras las publicaciones periodísticas, los representantes del grupo empresarial recorrieron ayer la zona y se comprometieron a hacer los arreglos “lo antes posible”.

“No quiero poner fecha, pero vamos a hacer la reparación a la brevedad posible. Los trabajos estarían durando como máximo dos semanas y vamos a tomar toda la precaución en el caso. Si hace falta el apoyo de la Patrulla Caminera la vamos a pedir, para que mientras se intervenga la gente pueda transitar con absoluta seguridad o si hace falta una clausura parcial para poder trabajar, lo haremos”, dijo.

Cuando se le consultó cuánto costará la reparación y si eso correrá por cuenta del MOPC o de la contratista, Espinosa respondió: “El MOPC no va a pagar un peso por este tema”.

Lea más: Túnel de autopista Ñu Guasu registra seria falla a 7 años de inaugurarse

No hay riesgo de colapso en túnel, dice director de Vialidad

El director de vialidad del MOPC, el Ing. Alfredo Sánchez, explicó que con los metales que se instalaron como reparación provisoria la estructura no corren riesgo de colapso, pero que se tienen que realizar los reparos correspondientes. “Efectivamente, hay que hacer algunas actividades de mantenimiento, pero no es un problema estructural en peligro de colapso, no estamos en un peligro estructural grave”, expresó.

El funcionario explicó que la causa de la protuberancia de la pared del túnel ocurrió por la obstrucción de los sistemas de drenajes y que, ante esta situación, el agua buscó dónde desembocar y encontró la rendija en los isopaneles causando una “presión hidrostática”. Asimismo, resaltó que más adelante, de igual forma se deberá realizar la licitación prevista para mantenimiento del túnel en cuestión y otros pasos a desnivel de la capital.

Lea más: Túneles y viaducto de autopista Ñu Guasu deben terminarse este mes

Este diario también buscó conversar con algún directivo del consorcio, principalmente con la firma Tecnoedil, que se encargó de la construcción del túnel, para consultarle sobre cómo la infraestructura pudo tener este tipo de fallas a solo 7 años de su inauguración, pero no tuvimos respuestas.

El túnel de la autopista Ñu Guasu se inauguró oficialmente en diciembre del 2016, durante el Gobierno de Horacio Cartes, luego de retrasos y sobrecostos. El tramo correspondiente al consorcio mencionado se adjudicó por G. 112.798 millones, pero terminó costando G. 135.357 millones, tras varias adendas.