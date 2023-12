Consejero paraguayo destaca ventajas de la cogestión paritaria en Yacyretá

“La Nota Reversal 6/2014 entró en vigor el 12 de setiembre de 2018, instalando la cogestión igualitaria en la EBY. Sin embargo, en el texto de la misma, encargó al Consejo de Administración la incorporación de la modificaciones en el reglamento interno de la entidad”, explicó el consejero de Yacyretá y exdirector de esta binacional, Ing. Ángel Recalde.

Es decir, hasta tanto no se modificara ese reglamento, la Nota Reversal no podía ser aplicada. Los motivos por los que en la administración anterior no se cumplió el encargo de la NR habrán sido muchos, dijo sin especificar cuáles.

“La instalación de la cogestión plena tiene sus consecuencias positivas. Lo importante es que deja de existir preeminencia de uno de los jefes sobre otros de igual jerarquía, pero que ostentan el cargo de “adjunto”. Esto se traslada a toda la organización, incluso al nivel de los directores, donde el argentino siempre ocupó el cargo de Director Ejecutivo, siendo el paraguayo Director”, explicó.

Aclaró que, si bien internamente se manejaban como iguales, para afuera de la organización, uno de los directores ostentaba un cargo superior al otro. “El hecho que todos los responsables de área tengan la misma jerarquía, instala la era de compartir totalmente información que se tenga en una u otra margen, debiendo también adoptar las decisiones en conjunto, signo inequívoco de la binacionalidad”, agregó.