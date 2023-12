La intención de siembra de soja en el Chaco se duplica

A la consulta de si ya se inicio la siembra de soja en el Chaco, el ingeniero señaló “Realmente hay zonas en donde ya empezó la siembra de soja, en donde han sido favorecidos con lluvias, como por ejemplo parte de la zona de Alto Paraguay, también la zona este del departamento de Boquerón, y también parte del oeste de Presidente Hayes, hacia Toro Pampa y zona de la Ruta Bioceánica. Sin embargo, hay zonas como Mariscal Estigarribia y al sur de Neuland, en donde aún necesitan cargar con agua los suelos para iniciar la siembra, sobre todo para el algodón”.

Recolección de datos de áreas sembradas

“Debo aclarar que la intención de siembra que hemos logrado armar con el equipo de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable (Apacs), gracias a las informaciones brindadas por los productores, no son datos absolutos, ya que no contamos con herramientas como imágenes satelitales para ser más exactos y finos con estos números, pero creemos que para el 2023/2024 sí tendremos datos certeros. No obstante, creemos que la variación no es muy grande”.

Pasar de 70.000 ha a 140.000 ha

Sobre la intención de siembra para esta campaña, el ingeniero dijo: “Realmente hemos quedado sorprendidos, ya que de las 71.000 hectáreas que estimamos se sembraron en la campaña 2022/2023, hoy los datos que hemos recabado nos señalan que la intención de siembra está en torno a las 140.000 hectáreas (2023/2024), prácticamente duplicando el área. Pero estamos hablando de un crecimiento de entre el 97 y el 98 por ciento de la intención de siembra, considerando todas la áreas agrícolas”.

Un ejemplo por zona

En cuanto al crecimiento por departamento, el ingeniero Passerieu dijo: “Si tomamos en cuenta por ejemplo el área de siembra del departamento de Boquerón, el año pasado habían sembrado casi 12.000 hectáreas, y ahora esta previsto que crezca a 20.000 hectáreas; en el departamento de Boquerón, estuvo alrededor de 52.000 hectáreas, y para esta campaña esperan llegar a 105.000 hectáreas, que sería 102 por ciento. Por tanto, los dos departamentos que más están creciendo en agricultura son estos dos”.

Capacidad limitada de almacenamiento

“Siendo sinceros, debemos reconocer que estamos siendo deficitarios en la capacidad de almacenamiento de granos en silos en el Chaco, ya que solo tenemos dos plantas de acopio, una en la localidad de Agua Dulce en Alto Paraguay y otra en Pioneros de Chaco, entre Loma Plata y Filadelfia. Eso realmente no alcanza ni para cubrir parte de Boquerón, entonces en ese sentido los productores están obligados a tener que embolsar en silobolsas o cargar en camiones y enviar directamente a puertos en Concepción o Villeta, sin dudas ese es un déficit que debe mejorar”, confirmo el titular de la Apacs.

Productores y pasturas degradadas

“El año pasado teníamos aproximadamente 440 productores que tenían intención de sembrar, no solo soja, sino todo lo que se siembra en el Chaco, de los cuales 386 eran colonos y el resto no menonitas. Ahora, hemos pasado a 552 productores que harán agricultura, creciendo en un 30 por ciento, de estos, 473 son menonitas, o sea, dentro de la misma colonia hay incorporación de la agricultura a sus unidades de producción. En general, el crecimiento se está dando en áreas de pasturas degradadas o sin uso, y eso hace que nuestro objetivo como Apacs de fomentar la integración agrícola-ganadera se esté logrando”.