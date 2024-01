“Sustraen” madera del Puerto con el visto bueno de sus autoridades

Una empresa privada, perteneciente al Ing. Miguel Parcerisa, desmontó y está llevando toda la madera de lapacho que fue sacada del muelle del Puerto de Asunción, con el visto bueno del presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres.

El propio titular del ente confirmó ayer a este diario que la institución autorizó el desmantelamiento de los bloques de madera a la citada firma y que como “pago” por este “trabajo” le autorizaron llevar las piezas que fueron sustraídas, que servían como protectores de las estructuras de hormigón del muelle, según manifestaron ayer profesionales de la construcción.

Según la denuncia que llegó ayer hasta la redacción de este diario, la madera sacada es valiosísima en costo y, además, era un patrimonio muy importante de la ANNP, pero que aún así permitieron esta operación.

ABC Color llegó ayer hasta las instalaciones de la ANNP y pudo corroborar que la empresa en cuestión seguía llevando la madera sacada del muelle, por lo que pedimos explicaciones al titular de la estatal, quien accedió a recibirnos a su oficina. Solo unas pocas maderas ya se encontraban en el lugar y estaban procediendo a cortarlas y levantarlas con una grúa.

En la entrevista, Vera Cáceres confirmó que la institución autorizó la operación, porque según dijo “las maderas ya están podridas” y representaban un “peligro para la navegación”. Asimismo, dijo que las maderas no tenían valor patrimonial para la ANNP. Empero se pudo observar que aún existían algunas en buen estado.

Asimismo, indicó que remover los troncos eran necesarios para poder realizar los trabajos de reparación del muelle del Puerto, que se licitará en breve, con lo que se busca reemplazar 75 pilares de hormigón que están rotos y reparar 35 pilares dañados.

“Esas maderas no tienen ninguna capacidad portante. Las únicas que tienen capacidad portante y que soportan el muelle son los pilares. Esas son maderas que están totalmente podridas, de antaño y que representan un riesgo para la navegación”, expresó el presidente de la ANNP.

ANNP: no se sabe si hubo contrato

Aseveró que, ante esta situación, pidió un dictamen al gerente técnico de la ANNP, el Ing. Carlos Saldívar, en el que se dejó constancia que las maderas del muelle representaban un peligro para la navegación y que debían ser retiradas, por lo que “buscaron” a la empresa del Ing. Parcerisa, que fue el único que aceptó desmontarla a cambio de llevar la madera sacada.

Pero el alto funcionario no quiso socializar dicho dictamen, pese a que solicitamos copias del mismo, ni tampoco facilitó copia del contrato firmado con la empresa que está llevando las piezas.

“Le estamos dando (las maderas) a cambio de la inversión que realizó la empresa para sacar esas maderas. No es fácil retirar esas maderas porque estaban hincadas en el lecho del río. Entonces, para eso se tuvo que recurrir a grúas, no solamente a grúas montadas sobre camiones, sino incluso otras grúas que vinieron a poder sacar aquellas que no se podían extraer. Todo eso representa erogación para la firma”, expresó.

Cuando se consultó cuál fue el criterio para elegir a dicha firma y no otra, el Ing. Saldívar respondió que “se hicieron averiguaciones con otras empresas” y que “todas querían cobrar por el servicio”. “Nadie quería hacer sin cobrar porque no es un trabajo fácil, pues se requiere mucho personal, maquinaria, y tiene un costo elevado el retiro de la madera del lugar donde estaba. Con esta empresa se consiguió que hagan el retiro sin costo a cambio de llevar la madera que es inservible para nosotros”, expresó.

También se le preguntó si no era factible subastar la madera retirada, a lo que el titular del Puerto respondió que “nadie iba a comprar madera podrida” de la estatal y que el negocio de la ANNP no es vender estas piezas.