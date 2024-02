Reglamento 1.115 de la UE: “El mercado puede poner sus exigencias; nosotros decidimos aceptar o no”, según UIP

La Unión Europea (UE) creó nuevas reglas para los productores de países que quieran exportar a las naciones del Viejo Continente. Una de ellas es el reglamento 1.115. Este punto, que es muy cuestionado por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), sigue en conversaciones con el Gobierno paraguayo.

El punto de vista de otro sector nacional que produce, como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), es que todos los involucrados en el rubro de la producción e industrial deben buscar un consenso sobre las negociaciones. “Nosotros no estamos en una posición mezquina para decir ‘este u otro sector tiene la razón’”, expresó el presidente de la UIP, Enrique Duarte.

Indicó que el ámbito terciario que abarca a los industriales busca mercados de calidad donde tengan mayor valor agregado sus productos en manufactura. La intención es exportar cada vez menos materia prima y más productos manufacturados como cárnicos, alimentos en general y aluminio, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los mercados pueden poner sus exigencias. Es importante compaginar. No sé si la palabra es negociar, pero sí tenemos que apostar a los mercados con que queremos tener vínculo y no ceder espacios a los demás países, incluso los del Mercado Común del Sur (Mercosur)”, refirió en contacto con ABC AM 730.

Lea más: Reglamento UE 1115/2023 es peligroso para la producción, advierte Alfredo Molinas

Siguen conversando con el Gobierno sobre este reglamento

Consultado sobre si el Gobierno está al tanto de la postura de la UIP, Duarte afirmó que sí, porque la semana pasada estuvieron en una mesa con todos los sectores afectados.

Abogó por mirar el interés general. “Tenemos algunos requerimientos y tener en cuenta los intereses generales por encima de los particulares. El mercado pone sus exigencias y nosotros decidimos si a aceptamos o no”, detalló.

Recordó que productores agrícolas de la Unión Europea están en contra de muchas de las exigencias.

El temor de varios gremios es que se afecte la soberanía nacional con imposiciones, porque el reglamento 1.115 pretende establecer mecanismos de trazabilidad de los productos paraguayos.