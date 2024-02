Acuaponía: en donde se combinan la cría de peces y la horticultura

“La acuaponía es la integración del sistema de recirculación de la acuicultura (RAS) y la hidroponía en un solo sistema de producción. En una unidad de acuaponía, el agua del tanque de peces pasa por las unidades de filtración, posteriormente por las camas de cultivo y luego regresa a los tanques de peces”, empezó explicando el ingeniero.

Agua para peces y plantas

“El agua que sale de los estanques de los peces con sus desechos se limpia mediante un filtro mecánico que elimina la parte sólida y un biofiltro que procesa los desechos disueltos. El biofiltro proporciona una ubicación para que las bacterias conviertan el amoníaco, que es tóxico para los peces, en nitrato, un nutriente más accesible para las plantas. Este proceso se llama nitrificación; a medida que el agua (que contiene nitrato y otros nutrientes) viaja a través de los lechos de cultivo, las plantas absorben estos nutrientes y finalmente el agua vuelve a las peceras o tanques de peces, purificada”, confirmó el investigador.

No se libera al medio ambiente

“En acuaponía, el efluente de la acuicultura se desvía a través de los lechos de las plantas y no se libera al medio ambiente, al mismo tiempo que los nutrientes para las plantas se suministran de una fuente sostenible, rentable y no química. Esta integración elimina algunos de los factores insostenibles del funcionamiento independiente de la acuicultura y los sistemas hidropónicos. La acuaponía puede ser mucho más productiva y económicamente factible en ciertas situaciones, especialmente donde la tierra y el agua son limitados”, destacó nuestro entrevistado.

Conociendo sus ventajas

“Estas son algunas de las ventajas de la acuaponía: sistema de producción alimentaria sostenible e intensivo; dos productos agrícolas (pescado y verduras) se producen a partir de una misma fuente de nitrógeno (alimento para peces); uso extremadamente eficiente del agua; no requiere tierra; no utiliza fertilizantes ni fitosanitarios químicos; mayores rendimientos y producción cualitativa; gestión y producción agroecológica de los cultivos; se puede usar en tierras no cultivables como desiertos, suelos degradados, salados, urbanos, parcelas e islas arenosas; crea poco desperdicio; retribución económica a la producción familiar de alimentos o la posibilidad de implementar cultivos comerciales en diferentes ubicaciones y crear empresa de ello, entre otras cosas”, señaló

También tiene sus desventajas

El ingeniero Sebastián Álvarez fue claro al señalar que debe ser sincero con los interesados en esta tecnología, y que también se deben marcar las desventajas como:

Los costos iniciales son altos en comparación con la producción de suelo o la hidroponía; se necesita conocimiento técnico acerca de la producción de peces, bacterias y plantas para ser así un agricultor exitoso; los requisitos de peces y plantas no siempre coinciden perfectamente; no es recomendado en lugares donde los peces y las plantas cultivadas no pueden cumplir rangos óptimos de temperatura; la gestión diaria es obligatoria; requiere de energía constantemente, entre otras aspectos.

Calidad de agua

“El agua es el fluido vital de un sistema acuapónico. Se puede comparar a la sangre en nuestros cuerpos, pues dentro de ella se transportan todos los nutrientes y el oxígeno; es el medio a través del cual las plantas reciben sus nutrientes y los peces reciben su oxígeno. Es muy importante comprender la calidad del agua y la química básica del agua para gestionar adecuadamente la acuaponía; existen cinco parámetros claves de calidad del agua para acuaponía: oxígeno disuelto (OD), pH, temperatura del agua, concentraciones totales de nitrógeno y dureza (KH). Conocer los efectos de cada parámetro en peces, plantas y bacterias es crucial”. afirmó el ingeniero quien lleva años investigando este sistema.

Sistemas acuapónicos

Finalmente, el ingeniero explicó que hay tres tipos principales de acuaponía: el método de cama de sustrato; el método de la técnica de película nutritiva (NFT); y el método de cultivo en raíz flotante, también conocido como método de balsa.