Conviene al país vender excedente a las criptomineras en vez de ceder al Brasil

El Brasil tiene que estar dispuesto a pagar US$ 40 más IVA si quiere bloques grandes de energía de Itaipú que le corresponden al Paraguay, porque esos US$ 10 que paga por cesión de energía ya no sirven, considerando que las criptominerías legales están abonando entre US$ 40 y US$ 51 MWh, sostiene el Ing. Nelson Cristaldo.