MOPC contrató festín de consultorías para fiscalizar acceso al Puente de la Integración

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó hasta ahora seis consultorías para fiscalizar las obras de acceso al Puente de la Integración, que une Presidente Franco y Foz de Yguazú (Brasil), por casi G. 50.000 millones (ver firmas adjudicadas en la infografía).

Las consultoras contratadas deben encargarse de fiscalizar las construcciones de las conexiones viales urbanas y rurales, el puente que se erigirá sobre el río Monday, la terminal de cargas y la zona primaria que se están erigiendo en la zona de influencia del nuevo paso internacional, con una inversión de más de G. 920.000 millones. A dichas obras la denominaron “Corredor Metropolitano del Este”.

Pero, al parecer, estas consultorías contratadas hasta la fecha no fueron suficientes, ya que la institución está por adjudicar otro llamado para la “fiscalización complementaria” (ID 431.226), por un monto máximo de G. 3.500 millones más. Desde la institución no explican qué obras verificarán con este nuevo llamado, pues con las contrataciones realizadas anteriormente ya debían cubrir la fiscalización de los seis contratos de obras en ejecución.

En la nueva licitación se presentaron 10 empresas interesadas, según el acta de apertura de ofertas de fecha del 26 de octubre del año pasado, pero hasta la fecha no fue adjudicada o al menos los documentos oficiales aún no se publicaron en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

MOPC sigue en silencio sobre “consultoría complementaria” y sobrecosto de obras

La ministra de Obras, Claudia Centurión, y su equipo evitan informar sobre esta nueva licitación y, además, se mantienen en silencio respecto a los sobrecostos millonarios que se están registrando las obras que nuestro país está ejecutando para poder acceder al nuevo puente internacional con Brasil, que costó US$ 84 millones y que sigue sin poder ser utilizado.

El MOPC había adjudicado seis contratos para ejecutar las obras de acceso al Puente de la Integración, por un monto de G. 804.241 millones (casi US$ 112 millones al cambio actual). Pero cinco de estos contratos para construir el denominado “Corredor Metropolitano del Este” ya registraron un sobrecosto de unos G. 115.798 millones (más de US$ 16 millones), por lo que hasta ahora, el monto contractual de estas obras ya sobrepasaron los G. 920.000 millones (casi US$ 128 millones), según los documentos oficiales publicados en el portal de la DNCP.

Estos aumentos fueron autorizados a través de adendas, aparentemente por obras adicionales, pero desde la institución no dan explicaciones respecto a los incrementos, que fueron autorizados principalmente durante el Gobierno anterior.