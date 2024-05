¿Sabe cuánto aumentó el gasto en el gobierno central?

El MEF a través de una conferencia de prensa virtual, que estuvo a cargo del gerente de Economía, Felipe González Soley, dio a conocer ayer los detalles del informe correspondiente al mes de abril y los resultados en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El informe incluye un panorama de la coyuntura macroeconómica y los números respecto a los ingresos totales obtenidos, los gastos realizados, la inversión pública ejecutada y la situación deficitaria en que se encuentra la administración central.

Con relación a los ingresos totales (tributarios no tributarios) registraron un crecimiento acumulado del 17,4%, pasando de G. 13,3 billones (US$ 1.806,4 millones) a G. 15,6 billones (US$ 2.121,5 millones), revela la cartera.

El incremento de los ingresos totales, añade el análisis, fue impulsado principalmente por el robusto desempeño de los ingresos tributarios que creció 24,3%, y añade, que esto contribuyó a compensar la caída del 10% de las contribuciones sociales.

Gasto total ejecutado

Los gastos, en tanto, aumentaron 9,4%, pasando de G. 14,5 billones (US$ 1.973,9 millones) a G. 15,8 billones (US$ 2.158,4 millones).

La cartera explica que este crecimiento del gasto público se da principalmente por el aumento en el pago de intereses de la deuda, las remuneraciones del personal (Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Fuerzas Públicas), uso de bienes y servicios.

Señala que el 65,8% del gasto total se asigna a los sectores de salud, educación, seguridad, jubilaciones y pensiones e insiste en que se registró “una reducción histórica” en el uso de los ingresos tributarios para financiar salarios.

Los datos dan cuenta que el gasto salarial al cierre del primer cuatrimestre se llevó el 60,2% de los ingresos tributarios, en comparación al 71,9% del año pasado; un año antes representó 66,2%; en 2019 fue del 72,1%; en 2020 subió a 74,4%; y en 2021 representó 71,8%.

La reducción de esta relación gasto salarial versus ingresos tributarios, sin embargo, obedece a la mayor recaudación registrada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) del 24,3%.

El informe del Tesoro Público del MEF indica que para el pago de servicios personales (salarios y otros beneficios de los funcionarios) se destinaron más de G. 6,5 billones (US$ 888,8 millones), lo que representa un incremento de G. 444.429 millones (US$ 60,3 millones), equivalente a 7,3% más en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado.

Inversión y déficit fiscal

Con relación a la inversión pública, el anualizado representa 2,3% del PIB y, según el informe, se encuentra en línea con la senda de convergencia fiscal y la dinámica de crecimiento económico. Para este año el déficit fiscal tiene un tope de 2,6% del PIB en el presupuesto.

El resultado fiscal al cierre del mes de abril registra un déficit acumulado de US$ 212,4 millones, equivalente a 0,5% del PIB; y el anualizado se situó en 3,4% del PIB.

También en el mismo periodo se obtuvo un resultado operativo negativo (diferencia entre los ingresos y gastos, excluyendo el pago de intereses) de US$ 36,7 millones, equivalente a 0,1% del PIB.

González Soley explicó que esta resultado obedece a que parte de la deuda del Ministerio de Salud Pública en medicamentos son gastos corrientes y se financió con recursos provenientes de deuda.