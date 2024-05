Jornada de soja con varias respuestas

“En total se presentaron 9 empresas y 23 cultivares de soja dentro de la parcela demostrativa, el mismo ensayo se realizó en otros 5 lugares del Chaco, y el sistema de manejo incluye el control de malezas, siembra, control de enfermedades y plagas se realizó de la misma forma con todas las variedades (manejo estándar), para que todos compitan en iguales condiciones”, empezó diciendo.

Fecha de siembra

Sobre cuál es la fecha óptima de siembra en el Chaco y si convienen variedades de ciclo corto o largo, el profesional dijo: “De acuerdo a los estudios y comparaciones que vamos haciendo, siempre teniendo en cuenta que haya buena humedad en el suelo, se recomienda entre diciembre y febrero la siembra; en cuanto a las variedades de ciclo corto o largo, desde el 2020 venimos teniendo complicaciones con variedades de ciclo muy largo (desde la siembra hasta la cosecha 120 a 130 días), porque se quedaron sin agua y no cerraron el ciclo, por lo tanto, es importante que el productor elija para su campo 2, 3 o 4 variedades que puedan ser útiles, y también con diferentes épocas de siembra”.

Fertilización aún no

“En lo referente a la fertilización, mucha gente quiere encasillar al Chaco en una sola receta, y no puede ser así, y es que la textura del suelo del Chaco es muy variable, por eso decimos que nuestro problema no es químico sino físico, es fundamental hacer coberturas. Ahora en la parte química los suelos son sumamente fértiles, también hay suelos arenosos donde ya llevan años de agricultura y sí necesitan fertilización, pero hasta ahora en la mayor parte no encontramos una justificación económica para la fertilización química”, explicó.

Punto de equilibrio

“Lo que buscamos en estas jornadas de campo es darles a los productores las opciones de variedades más rendidoras, y sobre todo cuáles son las más estables. En cuanto a costos, es difícil decirlo, ya que si bien no se utiliza fertilizante en el Chaco, sí se debe invertir en el control de malezas en barbecho, pero creemos que con 1.000 a 1.100 kilos por hectárea aproximadamente un productor ya podría cubrir sus costos”, finalizó el profesional.