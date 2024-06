Estiman mejora de ingresos por soja que ayudará a estabilizar más cotización del dólar

Los sojeros dejaran de percibir una importante cantidad de divisas (US$ cerca de US$ 1.000 millones) por esta campaña debido a los precios más bajos cotizados por el producto, lo que viene generando internamente una presión adicional al tipo de cambio dólar, que de por si, mantiene una tendencia al alza por el contexto externo , explicó el economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira en el programa Enfoque Económico por ABC Cardinal.

Si bien la producción ha sido buena y casi similar a la campaña anterior, en algunos meses de esta primera parte del año, los envíos no llegaron al nivel que habían exportado en el mismo periodo el año pasado, y que esto tiene que ver con la expectativa de mejores precios.

Según Ferreira esto pudo haber sido un factor que incidió en una presión local en la cotización de la divisa estadounidense que este viernes último cerró con una leve baja en G. 7.529 en el cambio interbancario.

Sin embargo, el economista espera que esta presión interna pueda ir disminuyendo en las próximas semanas ya que van a ir saliendo más partidas de soja a ser exportadas y con mejor precio, lo que ayudaría a disminuir esta presión sobre el tipo de cambio, ante la expectativa de una mayor oferta de dólares en el mercado.

Cabe señalar que el Banco Central del Paraguay (BCP) ya inyectó en el circuito financiero un total de US$ 539 millones entre enero y mayo de este año, lo que representa una señal de que la entidad monetaria no está cómoda con la posición del dólar, lo que ha obligado a incrementar su intervención.

En lo que va del año, el dólar acumula una apreciación del 3,6% frente a la moneda local, alrededor de G. 266 más por cada dólar, en comparación al cierre de diciembre pasado.

Menos contrabando

Por otra parte, el economista explicó que el cambio efectivo cotiza en un valor inferior al interbancario, en G. 7.460, según el promedio de las casas de cambio.

Esta diferencia de casi 80 guaraníes entre el cambio interbancario y el efectivo, según explicó Ferreira se debe a que hay menos presión en el movimiento de la calle, debido a la disminución del contrabando. En años anteriores, durante el auge del contrabando debido a las ventajas comparativas de la Argentina, el cambio efectivo era mayor al interbancario. Este incentivo al contrabando viene bajando según Ferreira debido a las medidas implementadas por el gobierno argentino para disminuir la brecha cambiaria o dólar blue