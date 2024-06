DNIT recaudó 29,8% más

El organismo de control señala en su informe que en mayo ingresó G. 4,4 billones (US$ 586 millones), lo que implica poco más de G. 1 billón (US$ 134,6 millones) más y representa un crecimiento del 29,8% en comparación con el mismo mes de 2023.

Los datos dan cuenta que la Gerencia General de Impuestos Internos recaudó poco más de G. 3 billones (US$ 404 millones), lo que representa una variación interanual de 31,5%, equivalente a G. 727.569 millones (US$ 96,6 millones) más.

La Gerencia General de Aduanas, por su parte, registra una recaudación en efectivo de G. 1,3 billones (US$ 182 millones), obteniendo una variación interanual de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a G. 285.834 millones (US$ 38,0 millones) más.

La DNIT menciona que en términos de recaudación total acumulada de enero a mayo se generó un crecimiento del 26,5%, que representa un monto total de G. 3,4 billones más que en el 2023.

US$ 600 millones más recaudado

También, agrega el informe, se observa que desde la creación de la DNIT (período comprendido entre el 15 de agosto de 2023 y el 31 de mayo de 2024) se obtuvo un incremento del orden de los G. 4,4 billones (US$ 600 millones) de las recaudaciones de impuestos internos y aduaneros.

El titular de la DNIT, Óscar Orué, había informado el pasado 23 que la recaudación ya había alcanzado US$ 596 millones más, luego de que en abril haya alcanzado US$ 457 millones y con este resultado expresó que en dicha ocasión ya se cumplió con la meta fijada de ingresar US$ 400 millones más, con la creación de la nueva entidad.