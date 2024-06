Gobierno de Peña apunta a criptominería para usar nuestra energía, admite ministro de Industria

Durante el conversatorio que realizó ayer con los representantes de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, admitió que la estrategia del gobierno de Santiago Peña para utilizar nuestra energía es la venta a la criptominerías legales.

Explicó que para usar toda la energía excedente que tiene actualmente el Paraguay habría que tener al menos unas 10.000 nuevas industrias “de las que nos gustan, que generan empleo”. Pero señaló que eso podría demorar mucho, por lo que mientras tanto se apunta a venderle a las empresas dedicadas a la criptominería.

“Estamos corriendo para alcanzar (atraer industrias), pero qué bueno sería si mientras tanto hacemos lo inteligente y le damos las energía a las criptominerías, donde hay demanda, para que usen mientras tanto”, manifestó.

El ministro y consejero de Itaipú indicó que actualmente las granjas de criptomonedas son la única industria que tiene un nivel de rentabilidad donde se le puede vender la energía “y luego de unos años le decís: ahora ya viene la industria que genera mano de obra, permiso”.

Expresó que este tipo de acciones está llevando el gobierno y que demanda cierto tipo de coraje. “La prensa te pega todos los días cuando queres implementar una idea de estas, pero el presidente no tiene miedo”, alegó.

Criptominería de Hernandarias, un ejemplo para Peña

Como anécdota, Giménez contó cómo fue que el presidente Santiago Peña visitó el verano pasado, en medio de la ola de calor y cortes de la ANDE, la criptominería Penguin, en Hernandarias.

Dijo que allí pudo ver cómo funcionaba este tipo de negocio, y que cuando la ANDE le requería la energía para atender la demanda del momento, esta empresa se desconectaba sin problemas.

Asimismo, aseguró que ese excedente que va al Brasil por US$ 12,60, acá las criptomineras están pagando hasta tres veces más de ese valor.

Transición para industrializar Paraguay

“Nosotros necesitamos un tiempo de transición que son tres años, para industrializar el país y hacer uso de la energía. Hoy nos conviene una tarifa alta porque usamos solamente el 20% que genera Itaipú, pero el día de mañana vamos a usar el 50%, que es nuestro verdadero desafío”, expuso.

Por otra parte, Giménez sostuvo que de los US$ 650 millones de ingreso por gastos sociales que tendrá el gobierno este año, US$ 73 millones irán para la ANDE, de manera a que no suba la tarifa para la población.

