ANDE: Criptominerías legales usan casi la misma potencia que una turbina de Itaipú

Las 45 criptominerías que operan actualmente en el país de forma legal, suman 680,7 MW de potencia contratada, casi el equivalente a la capacidad de una unidad generadora de Itaipú, que es de 700 MW. De esta manera, la ANDE vende a nivel local la energía excedente en la hidroeléctrica a US$ 40 - 51 MWh más IVA, que de lo contrario cedería al Brasil por US$ 10 MWh.

De las 45 mineradoras de criptoactivos, 37 están conectadas en media tensión (23 kV) y 8 en muy alta tensión (220 kV). La mayoría de ellas están en el departamento Central (17) y en Alto Paraná (15). El resto se distribuye entre Cordillera (4), Misiones (3), Guairá (2), Presidente Hayes (2), Amambay (1) y Canindeyu (1).

“Es indiscutible la inmensa importancia de las industrias de criptominería en Paraguay y de la dinámica que genera en nuestro futuro mercado de energía”, resaltó el empresario del sector eléctrico, Ing. Nelson Cristaldo.

Destacó que se debe tener en cuenta que existen otros 20 pedidos de nuevas criptomineras que aún no tienen contratos con la ANDE y representan cerca de 2.000 MW. “Son casi 2000 MW que le cedemos al Brasil todos los días por apenas US$ 10 MWh. Esta oportunidad única para el Paraguay le da una verdadera ventaja al presidente Santiago Peña para ir a negociar un costo de producción de US$ 10 MWh y un precio de venta de por lo menos US$ 45 MWh”, sostuvo el Ing. Cristaldo.

Resaltó que por primera vez la ANDE vendió un bloque de energía excedente, y que de 10 turbinas que tenemos en Itaipú, apenas una se colocó, lo que significa que existe mucho potencial para seguir comercializando la energía en el mercado local a mejor precio que el que recibimos del Brasil por la cesión.

Por otra parte, el empresario del sector eléctrico también destacó que para que operen las criptominerías, la ANDE no debe invertir en nada. “No es que la ANDE tiene que gastar en infraestructura para las criptos, sino al contrario. Ellos gastan todo: hacen la línea de transmisión, hacen la subestación, la salida y le dejan a la ANDE con subestaciones porque al final del contrato, todo pasa a nombre de la ANDE”, refirió.

Por ejemplo -dijo- la firma Penguin por lo menos habrá gastado uno o dos millones de dólares en la subestación de la ANDE, que quedará a nombre de la empresa estatal.

Además, puntualizó que la estatal de electricidad hace el ejercicio de modulación, lo que significa que las criptominerías se apagan cuando la necesidad de la demanda nacional sube.