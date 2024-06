Director paraguayo de Itaipú no cree factible la desdolarización

“Itaipú debe tener una moneda en común, no puede trabajar en guaraníes y en reales. Debemos tener una moneda de convergencia para los pagos, los recibos, y, evidentemente, lo que más usamos en todo el mundo es el dólar americano. Entonces, no veo posibilidad técnica, no es ni siquiera una cuestión política”, expresó el director general paraguayo, Justo Zacarías Irún.

Consultado sobre la participación de la entidad en el proceso de revisión del Anexo C del Tratado, respondió que todo el acervo y las informaciones de carácter técnico de la hidroeléctrica se pondrán a disposición del equipo negociador, constituido por las Altas Partes (los gobiernos de Paraguay y Brasil).

Mencionó que en este contexto serán ofrecidas informaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la historia de cómo se dio la implementación del anexo vigente, los acuerdos que se dieron y su implicancia, entre otros varios aspectos. “Todo ese conocimiento ayudará a saber qué cosas tienen que modificarse o actualizarse. Para eso están los técnicos de Itaipú Binacional y los documentos que deberán ser aprovechados por las Altas Partes, que son los responsables de la revisión del documento”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Gobierno de Peña apunta a criptominería para usar nuestra energía, admite ministro de Industria

En tanto, reiteró que la revisión del Anexo C depende en esencia de la decisión política de las Altas Partes que determinarán lo que se deberá modificar, mantener o agregar.

Respecto al cronograma de trabajo para las tratativas, el titular paraguayo de la binacional informó que recién está en los prolegómenos. Añadió que hay un compromiso y una decisión tomada por las Altas Partes de llevar adelante la negociación, pero todavía no se avanzó mucho. “Confío que se llegará con los plazos acordados”, indicó, considerando que este se cumple el 31 de diciembre próximo.