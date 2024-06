Paro de Cetrapam se definirá hoy en otra tripartita en el Viceministerio de Trabajo

Ayer se realizó otra reunión bipartita entre Cetrapam y el Viceministerio de Transporte, pero no hubo acuerdo por lo que hoy, a las 15:00, seguirán las negociaciones en una tripartita ante el Viceministerio del Trabajo. El gremio no afloja en sus exigencias de aumentar su ganancia y la renovación de sus permisos, mientras que las autoridades no aplican la ley.