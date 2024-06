Sigue amenaza de paro: Ruíz Díaz “huyó” en lujoso vehículo de reunión en la que piden ganar más

El Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Emiliano Fernández, continuó ayer en horas de la tarde noche con la reunión bipartita con el Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruíz Díaz, en la que siguieron las negociaciones con la intención de evitar el paro anunciado por los transportistas desde el 11 de junio próximo.

Pero el gremio sigue presionando para aumentar su margen de ganancia del 8% al 14%, que es la renta que está contemplada en el cálculo de la tarifa técnica, que es la fórmula que define el pasaje y el subsidio que se otorga a los empresarios del rubro. Además presionan para que se les renueven los permisos de explotación del servicio por siete años más, sin licitación, por lo que ante la falta de acuerdo, la reunión quedó en cuarto intermedio y continuará hoy viernes, a las 15:00, en el VMT.

El viceministro de Transporte salió a informar respecto a los resultados de la bipartita, mientras que el presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, evitó dar explicaciones a los medios de prensa y salió “huyendo” del encuentro en su camioneta Mercedes Benz, modelo 2024, color blanco. Esto mientras la ciudadanía sigue padeciendo las reguladas, sin que las autoridades hagan nada para mejorar el pésimo servicio del transporte público de pasajeros.

Fernández señaló que sigue insistiendo con el gremio “que el paro es una medida que no sirve, que no construye, que es anacrónica y no tiene ningún sentido”. Volvió a resaltar que ya cumplieron con otras exigencias como los pagos de los subsidios pendientes y también con el cambio de algunos de los coeficientes de la tarifa técnica del pasaje como el componente de combustibles, que se definirá en un estudio.

Respecto a la renovación de los permisos por otros siete años como exigen los transportistas, el viceministro señaló que se tomarán el tiempo de estudiar cada caso, como corresponde. En este sentido, explicó que Cetrapam está buscando que se les renueve los permisos de explotación del servicio del transporte público aludiendo a la Ley N° 3.698 del año 2009.

Dicha normativa modificó los artículos 37 y 38 de la Ley N° 1590/ 2000 “que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea Dinatran y Setama”, con la cual se estableció que las concesiones de servicios se otorgarán por licitación solo a “las empresas que por primera vez utilizarán un itinerario”.

Esto significa que, según la interpretación de Cetrapam, los que ya tienen concesiones desde hace décadas pueden seguir beneficiándose con renovaciones de las licencias, tras sumarios, y que, por ende, no sería necesario que compitan ni mejoren el servicio para que se les pueda actualizar sus permisos.

“Cada punto que está allí en la nota (de Cetrapam) por el cual piden el paro, son puntos que ya estábamos trabajando. Los subsidios están al día, los permisos están siendo estudiados como corresponde, las tarifas o los coeficientes se cambiarán, pero si los estudios avalan un cambio; entonces estamos trabajando en todo”, indicó.

Cuando se le consultó por qué Cetrapam quiere aumentar su ganancia del 8% al 14%, Fernández señaló que pretenden que se aplique una metodología que tienen manuales de la Asociación Nacional de Transportes Públicos de Brasil. Indicó que los valores de rentabilidad varían del 12% al 14% según dicha asociación, pero que esas cifras tienen “que darnos el estudio hecho para Paraguay”.

Asimismo, el viceministro señaló que Cetrapam tampoco está de acuerdo con el coeficiente de accesorios y reparaciones de la tarifa técnica, que según el gremio se deben actualizar. En este sentido, dijo que también se requieren de estudios para ver si corresponde o no este ajuste . “Se tiene que evaluar la flota, la cantidad de cambios de aceite que realizan, cuánta cantidad de cambio de aceite hidráulico o de los cambios hacen, por dar un ejemplo. Entonces eso hay que trabajar, hay que hacer un estudio, no es un número nada más que se pone”, enfatizó.