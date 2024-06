EBY: Pago de deuda se logró mediante el condicionamiento de apoyo ante el FMI

Aunque el presidente de la República, Santiago Peña, celebró ayer la recepción de 100 millones de dólares de una transferencia hecha por Argentina al Paraguay en concepto de cancelación de parte de la deuda de 132 millones de dólares de ese país por la cesión de la energía de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) que corresponde a Paraguay, admitió que no está satisfecho.

Dijo que el pago se consiguió a raíz de “un pedido insistente” de las autoridades paraguayas, quienes pusieron como condición “excluyente prácticamente” la recepción del pago para dar su consentimiento al tratamiento de un desembolso importante de fondos para Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Agregó que además, Paraguay (a través de la ANDE) aumentó la energía que retira de Yacyretá “para dar sostenibilidad a la entidad” y en cumplimiento de la estrategia del Gobierno de “utilizar nuestra energía”.

Peña recordó que el gobierno de Javier Milei aún debe una cantidad importante de dinero –unos 20 millones de dólares a Paraguay por la cesión de energía y 92 millones a la Entidad Binacional Yacyretá por generación de energía- y que se seguirá luchando. En ese contexto, mencionó la negociación con Brasil, para la definición de la tarifa para este año, entre otros temas.

El mandatario hizo estas declaraciones en conversación con medios de comunicación, tras su participación en la apertura de la XL Reunión Especializada de la Agricultura Familiar del Mercosur en el campus de la Universidad Nacional de Asunción.

Cómo van a distribuir los US$ 100 millones

Por su parte, la binacional informó cómo serán distribuidos los US$ 100 millones que en un solo pago realizó el viernes último la Argentina por cesión de energía de Yacyretá. Es así que 50% irán a la administración Central, 5% a gobernaciones afectadas, 25% a municipios no afectados, 5% a gobernaciones no afectadas y 15% a municipios afectados.

Otro récord

Aunque la EBY resaltó el lunes en su página web que este pago se trataba de una “histórica transferencia récord”, cabe recordar que el 16 de mayo de 2019, también informaba sobre la cancelación de la deuda de ese entonces, que llegaba a US$ 121 millones por cesión de energía, es decir el mismo concepto por el cual pagó recientemente US$ 100 millones. El anuncio oficial en aquel entonces lo realizó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta en la red social twitter.

“Según dijo el Jefe de Estado, en total son 121 millones de dólares, recursos que serán destinados en un 50 % al Tesoro Nacional (60 millones de dólares) y otro 50% (60 millones de dólares) a gobernaciones y municipalidades del país, para ser utilizados en proyectos de inversión”, indicaba la publicación de Yacyretá.

Estrategia es usar nuestra energía

El mandatario Santiago Peña mencionó también que la ANDE aumentó el retiro de energía, como una medida también de darle sostenibilidad al funcionamiento de la entidad. “Con el no pago a la EBY, eso se hace muy difícil, no solamente el pago salario, sino también todos los programas sociales que lleva adelante la entidad binacional en los departamentos del área de influencia. Así que con esto estamos también tratando de darle una solución”, expresó. El presidente agregó que utilizar nuestra energía “es la estrategia principal”.