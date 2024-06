Gastos Sociales de Itaipú pasaron de US$ 6,8 millones a US$ 650,9 millones en 21 años

Un total de US$ 1.674,7 millones recibieron los diversos gobiernos que tuvo el Paraguay desde el 2004, cuando se empezó a implementar el fondo en Itaipú para la Responsabilidad Socio-Ambiental, según datos oficiales de la binacional.

Según se detalla, en el 2004, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, arrancaron con US$ 6,8 millones. Esta cifra se elevó año a año durante su mandato, excepto en 2006, cuando en vez de subir, se retrajo. Es así que en 2005 subió a US$ 11,2 millones y luego bajó a US$ 7,3 millones.

Sin embargo, en los años electorales, que fueron 2007 y 2008, los famosos “gastos sociales” aumentaron a US$ 48,3 millones y US$ 62,6 millones, respectivamente.

Ya en el gobierno de Fernando Lugo, en 2009, estos fondos crecieron hasta llegar a US$ 68,8 millones, para luego replegarse y bajar a US$ 44,7 millones en 2010; subir a US$ 49,6 millones en 2011 y disminuir nuevamente en 2012, quedando en US$ 48 millones.

En 2013, el año que asumió el gobierno Horacio Cartes, nuevamente disminuyó el aporte para gastos sociales, quedando en US$ 45,4 millones. Hasta el final de su mandato, Cartes tuvo a disposición de su administración US$ 47,6 millones en 2014; US$ 55,3 en 2015; US$ 73,6 millones en 2016 y US$ 90,3 millones en 2017. En este último año, que fue electoral, el fondo creció US$ 16,7 millones en comparación con el periodo anterior.

En tanto que en 2018, el año en que llega Mario Abdo Benítez al poder, los gastos sociales disminuyeron un poco, bajando a US$ 85,7 millones. Luego nuevamente subieron a US$ 92,3 millones en 2019; a US$ 120,8 millones en 2020 (inicio de la pandemia por Covid-19); se redujó a US$ 106,7 millones en 2021; y luego saltó a US$ 214,4 millones en 2022 y a US$ 395,3 millones en 2023.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2022 se dio la primera renegociación de la tarifa, tras la cual se definió bajarla de US$ 22,60 kW-mes a US$ 20,75 kW-mes. Este nuevo precio, aunque era menor porque disminuyó la carga de la deuda por su construcción, permitió mayores ingresos adicionales al Paraguay. Según informó la entidad tras el acuerdo cerrado en agosto de ese año, Paraguay debía haber recibido unos US$ 220 millones, es decir US$ 5,6 millones más que lo que finalmente reportan que recibió.

En 2023, los gastos sociales treparon a US$ 395,3 millones, tras otra nueva negociación de la tarifa, ya casi sin deuda, debido a que esta fue saldada el 28 de febrero de ese año.

Y para los años 2024, 2025 y 2026 está previsto que el gobierno de Santiago Peña, luego de otro acuerdo tarifario con el Brasil, reciba a través de los gastos sociales de Itaipú, US$ 650,9 millones cada año.

Itaipú: US$ 422 M fue la inversión en sistema eléctrico

De los fondos sociales de Itaipú en los últimos tres años (2021, 2022 y 2023), las inversiones en el sistema eléctrico se llevaron US$ 421,9 millones, según detalla la clasificación realizada por la entidad. Especifica que en 2021 se destinaron US$ 34,3 millones a este sector; US$ 139,5 millones en 2022 y US$ 248,1 millones en 2023.

Por otra parte, indica también que en obras viales se invirtieron US$ 63,6 millones en el mismo periodo de tiempo. Y en salud, la inversión fue de US$ 50,1 millones desde 2021 al 2023. Luego ya figura apoyo a Organizaciones Gubernamentales (OG) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con US$ 42,6 millones.

Sin especificar en qué exactamente consiste, otra área en la que Itaipú invirtió fue en “Innovación y tecnología”, unos US$ 29,1 millones.

En tanto que para Educación, Itaipú a través del gobierno de Mario Abdo Benítez y parte del de Santiago Peña, destinó US$ 28,5 millones en los últimos tres años.

Para Desarrollo Rural figuran US$ 17,6 millones mientras que Apoyo Socio-Asistencial se llevó US$ 16,8 millones de los recursos.

A Obras civiles fueron US$ 16 millones y a Gestión Ambiental, US$ 13,8 millones.

Para Saneamiento, el total en tres años fue de US$ 9,9 millones y Apoyo al turismo regional, US$ 1,3 millones. Hay otros US$ 5 millones que en el listado figuran como “pendientes de clasificación”, mientras que en “provisiones y ajustes contables” indican unos US$ 200 mil.

Es así que el total de gastos sociales desde 2021 al 2023 totalizaron US$ 716,4 millones, según este reporte.