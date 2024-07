Santiago Peña destaca un gran avance en mejora del gasto público

Una de las críticas recurrentes a los gobiernos anteriores y a la actual administración del presidente Santiago Peña es la necesidad de mejorar el gasto público y la eficiencia del Estado, de tal modo a que la ciudadanía reciba servicios de calidad.

El mismo directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que realizó una evaluación de la economía paraguaya, en su último informe emitido a finales de junio recomienda al gobierno paraguayo mejorar la eficiencia del gasto.

Peña en su informe al Congreso asegura que existen “grandes avances en la mejora en la calidad del gasto público” y sustenta su afirmación en que se redujo el porcentaje de relación de los servicios personales pagados con impuestos.

“La proporción entre los servicios personales del Sector Público financiados por impuestos y los ingresos tributarios en abril de 2024 se sitúa en 60,2%, acercándose al mínimo histórico registrado en 2006 (59,4%)”, indica el informe oficial.

Peña expresa que “este notable logro refleja una eficiente gestión de los recursos, donde la mayor parte de los ingresos tributarios destinados a servicios personales se utilizó para remunerar a los servidores públicos en los sectores clave de salud, educación y fuerzas públicas”.

El cuadro que acompaña el informe da cuenta que el gasto salarial al cierre del primer cuatrimestre se llevó el 60,2% de los ingresos tributarios, en comparación al 71,9% del año pasado; un año antes representó 66,2%; en 2021 fue del 71,8%; en 2020 fue 74,4% y en 2019 representó 72,1%.

Recaudación versus gastos

La reducción de esta relación gasto salarial versus ingresos tributarios, obedece principalmente a la mayor recaudación registrada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que hasta el primer cuatrimestre representó 24,3%.

La creación de la DNIT, a partir de la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), generó un gran aumento de la recaudación, que según el informe de Peña a junio asciende a US$ 648,2 millones.

En contrapartida, al mes de mayo el gasto público creció 10,2% y dentro de este grupo, el gasto salarial aumentó 7,8% con relación al mismo periodo del año pasado, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las modificaciones presupuestarias autorizadas por decreto del Ejecutivo no paran, tras el aumento de la recaudación se intensifican cada mes a favor de las diversas instituciones públicas.

A modo de ejemplo, incluyen gastos en pasajes, viáticos, alquiler, reparación de edificios, compra de maquinarias, muebles de oficinas, equipos de computación, construcciones, vehículos, combustibles, seguro médico, consultorías, indemnizaciones por inmuebles, entre otros.

Estas modificaciones se traducen en el incremento del presupuesto de la administración central, que al quinto mes del año ya aumentó más de G. 1,9 billones (US$ 269,6 millones), Pasó de G. 66,4 billones (US$ 9.008 millones) a G. 68,4 billones (US$ 9.278 millones), de acuerdo con los datos del MEF.

Sobre este punto, la creación del MEF, a partir de la fusión del Ministerio de Hacienda (MH), la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), no dio aún los resultados prometidos y esperados, de mayor eficiencia y mejora del gasto público.