FMI sugiere mejorar el gasto público e insiste en la reforma de la Caja Fiscal

En el informe que dio a conocer el organismo internacional tras la reunión del directorio, entre otros, se insiste sobre dos puntos sobre el cual se viene llamando la atención desde hace bastante tiempo, como es el caso de la mejora del gasto público y la insostenibilidad de la Caja Fiscal.

El directorio del FMI se reunió el pasado miércoles 26 de junio para analizar los resultados de la evaluación efectuada a la economía paraguaya en el marco de la Consulta del Artículo IV.

También se revisó el cumplimiento de los compromisos asumidos para la implementación de los acuerdos: Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) y el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).

En lo que respecta a este último acuerdo, anunció el cumplimiento de tres medidas de reforma y que esto le permite al país acceder de manera inmediata a 75,5 millones de los derechos especiales de giros (DEG), aproximadamente US$ 100 millones, del préstamo de US$ 400 millones solicitados por el gobierno con el compromiso de implementar reformas relacionadas al clima.

La entidad, con relación al gasto público, en el informe menciona que “los directores alentaron a las autoridades a mejorar la eficiencia del gasto, incluso mediante una mejor focalización de los programas de asistencia social”.

Además, “también destacaron la necesidad de reformar el sistema público de pensiones y minimizar los pasivos contingentes de las asociaciones público-privadas planificadas”, añade el informe sobre lo señalado por los directores del Fondo.

Gasto público

En ese contexto, el gasto público sigue creciendo cada año y a pesar del gran incremento registrado en las recaudaciones por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) estos fondos terminan en ampliaciones presupuestarias para financiar gastos corrientes.

A modo de ejemplo, en los últimos tiempo llueven los decretos desde la Presidencia autorizando modificaciones para financiar gastos en pasajes, viáticos, alquiler, reparación de edificios, compra de maquinarias, muebles de oficinas, equipos de computación, construcciones, vehículos, combustibles, seguro médico, consultorías, por citar algunos de la larga lista.

La DNIT al mes de mayo, según los datos de la entidad, desde su creación (período comprendido entre el 15 de agosto de 2023 y el 31 de mayo de 2024) obtuvo un incremento del orden de los G. 4,4 billones (US$ 600 millones) de las recaudaciones de impuestos internos y aduaneros.

El presupuesto de la administración central al mes de mayo, por su parte, aumentó más de G. 1,9 billones (US$ 269,6 millones), según los últimos datos del MEF.

Caja Fiscal

La entidad previsional del sector público al mes de mayo acumuló déficit de más de G. 908.000 millones (US$ 123,3 millones al cambio presupuestado), que representa 42% de diferencia entre los ingresos obtenidos en concepto de aportes y los gastos efectuados con el pago de las jubilaciones y pensiones.

Un informe presentado por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, ante diputados de diferentes partidos políticos señala que el crecimiento acumulado del déficit de la Caja Fiscal en el periodo 2019-2023 asciende a US$ 726 millones.

El MEF alerta respecto a que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representa unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar íntegramente, es decir los contribuyentes con el pago de los impuestos.

De este monto total, el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.