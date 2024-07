Gobierno elimina arancel de control integrado que generaba US$ 18 millones al año

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, anunciaron que el Gobierno derogó mediante decreto el arancel de control integrado (ACI), y aseguran que pese a que el Estado dejará de percibir US$ 18 millones al año, el comercio se agilizará, la competitividad será beneficiada y terminará afectando incluso de manera positiva al bolsillo del consumidor final.

“La decisión del Presidente de la República es agilizar los procesos y todo lo que hace referencia a la logística y a nuestra competitividad comercial y como recordarán también el levantamiento de las tasas consulares está absolutamente alineado con esta estrategia de reducir costos, que generan una pérdida finalmente en competitividad y que terminan generando una condición donde los precios son transferidos finalmente al usuario final”, afirmó Centurión.

Indicó que las tasas del decreto 1306 del año 2003 no eran el reflejo de un servicio que otorgue la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), por lo que el Presidente tomó la decisión de eliminarlas para que vaya en beneficio de todo el comercio internacional de nuestro país.

“Los costos a lo mejor están ocultos, le cuesta bastante al ministerio mantener esa banquina donde están estacionados los camiones, los costos en términos de la seguridad vial, los impactos que tienen en el tránsito en el normal funcionamiento de una ciudad o un centro fronterizo, así que todos esos elementos buscamos eliminar, agilizar infraestructuras, procesos, decisiones del punto de vista de nuestras industrias, de nuestro comercio”, puntualizó.

Eliminación de ACI: Estado dejará de percibir US$ 18 millones al año

El ministro Javier Jiménez explicó que existen cabeceras de puentes y lugares de ingresos del comercio y salidas de nuestras exportaciones en donde se cobraba la tasa de Aduana Control Integrado, el ACI, que orillaba, dependiendo del tamaño del camión y la mercadería, entre US$ 80, 90 y 100 por camión.

“Al ingresar el Paraguay 500 o 600 camiones por día y pagando cada uno US$ 100 por día, estamos hablando de un monto que anualmente puede superar los US$ 18 millones cargados sobre las arcas de las empresas importadoras y exportadoras del Paraguay”, indicó.

Agregó que al eliminar el arancel se dota a nuestras industrias y comercios de mayor competitividad, ya que se reduce no solamente la burocracia, y que si bien dejan de ingresar US$ 18 millones, también un camión que permanece en la frontera tiene costos hundidos que triplican el valor, porque no deben permanecer mucho tiempo y el comercio debe fluir.

“Todas esas sumas siderales de dinero se eliminan en beneficios de nuestros comercios y nuestras industrias y eso finalmente se traslada al bolsillo del consumidor y ahí está la buena noticia. Esto no solamente se traslada al bolsillo del consumidor que va al supermercado y que va a tener productos más competitivos o que va a los shoppings, o a los comercios y tiene productos más competitivos, porque se baja la estructura del costo de estas importaciones y así también nuestras exportaciones logran mayor competitividad porque también se eliminan estos costos que el Gobierno considera innecesarios”, aseguró.

Cuantiosos recursos dejarán de ingresar a ANNP

Jiménez afirmó que la medida de eliminar el ACI también significan cuantiosos recursos que van a dejar ingresar a la ANNP para favorecer a nuestro comercio.

“Así esa van a ser las medidas que se van a ir tomando siempre a favor del comercio de nuestras empresas y nuestras industrias, porque son los grandes repasadores del costo final de los productos al contribuyente y en eso se está pensando”, aseveró.

Comparó la decisión con la de eliminar las tasas consulares, lo que calificó de “histórica” y que fue una decisión dolorosa porque significó eliminar cuantiosos recursos que ingresaban a la Cancillería, pero para favorecer al comercio.

Crimen organizado en fronteras y rutas

Ambos ministros fueron consultados sobre la seguridad en las zonas fronterizas y en las vías del país, a lo que Javier Jiménez respondió que si bien el desafío de los países es que se integran en sus comercios, al mismo tiempo tienen que enfrentar el problema de seguridad, por las bandas de crimen organizado son de crimen trasnacional.

“Se está invirtiendo como nunca antes en tecnología de control de seguridad y luego en fuerza de equipo, patrulleras, motos, equipo policiales, armamentos, etcétera para enfrentar este desafío que no solamente lo tiene Paraguay, sino el resto de los países”, aseguró.

Por su parte, Claudia Centurión dijo que aplican toda la capacidad de la Patrulla Caminera para que el tránsito por las rutas efectivamente se pueda dar de manera segura.

“Se tiene a cargo la Patrulla Caminera, que es un regulador y un custodio de que este tránsito se dé de manera segura, normal y con las mejores condiciones para todos los usuarios de nuestras vías”, mencionó.