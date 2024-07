Celebran eliminación de cuestionadas tasas de la ANNP

Varios gremios celebraron la derogación de las tarifas establecidas en las Áreas de Control Integrado (ACI) de las terminales portuarias administradas por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), las cuáles sumaban costos millonarios al tránsito de mercaderías, según cuestionaron varios gremios en su momento.

En un comunicado, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) destacó que la eliminación de estas tarifas “es una muy buena muestra del tipo de acciones que debe tomar el Ejecutivo para alcanzar eficiencia en el comercio exterior, reducir procesos que no agregan ningún valor y permitir que los productores paraguayos tengan mejor acceso a mercados internacionales, para que la industria paraguaya tenga materia prima sin sobrecostos y los consumidores puedan acceder a mejores precios”.

También resaltó que alrededor de 500 camiones realizan diariamente el tránsito terrestre en los puertos internos, desde las Áreas de Control Integrado en Puerto Falcón, Encarnación, Ciudad del Este, y Pedro Juan Caballero. Estas tasas generaban un sobrecosto de entre US$ 70 y US$ 100 por camión, que equivalen aproximadamente a unos US$ 18 millones anuales, que desde hoy van a beneficiar directamente a la economía, como así también, tendrá una consecuencia positiva en la lucha anticontrabando, favoreciendo al comercio formal. “Instamos a los tres poderes del Estado a continuar con fuerza la lucha contra los sobrecostos, la burocracia y los procesos que no agregan valor”, destacan.

Por su parte, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dijo que con esta medida el Ejecutivo está cumpliendo así las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establece que cualquier tarifa relacionada con una operación de importación o exportación debe limitarse al costo aproximado del servicio prestado por la entidad gubernamental.

“De esta manera, el gobierno demuestra su voluntad de apoyar la competitividad de los sectores económicos que generan empleos y promover la facilitación del comercio, estimulando la inversión y el desarrollo del país”, destaca.