Entes aportaron US$ 5,3 millones al Tesoro

Los datos forman parte del informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondientes al mes de junio.

En total son nueve las entidades que están obligadas por ley de presupuesto a transferir parte de sus recursos al Tesoro, atendiendo que financian gastos en diversas otras instituciones de la administración central y entidades descentralizadas.

La lista incluye a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

También a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC), Petróleos Paraguayos (Petropar) y a la Industria Nacional del Cemento (INC).

En junio siete entidades aportaron

El informe del MEF da cuenta que, de las mencionadas entidades, siete aportaron en junio un total de G. 39.672 millones (US$ 5,3 millones al cambio presupuestado), no lo hicieron ANNP y Petropar.

Con esto la transferencia de fondos acumulada en el primer semestre aumentó a G. 273.927 millones (US$ 37,1 millones), que representa un leve crecimiento del 1% y equivale a una ejecución del 34,7%.

El MEF explica que del referido monto total ejecutado en el semestre, G. 67.300 millones (US$ 9,1 millones) corresponden a compensación de deudas con Petropar, que se realiza en el marco de lo que dispone la ley N° 6809/2021, que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia del covid-19.

Esta ley establecía que Petropar debía transferir al Tesoro sus recursos no comprometidos hasta US$ 50 millones, de los cuales transfirió US$ 30 millones, y el MEF debía reembolsar los recursos de manera gradual.

Royalties de binacionales

Por otro lado, el Tesoro también recibió en junio fondos provenientes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

Los datos indican que en junio las binacionales pagaron poco más de US$ 151 millones, en los diversos conceptos: royalties de Itaipú por US$ 21,5 millones, compensación de energía (ley Fonacide) US$ 17,4 millones y regalías de Yacyretá US$ 112 millones.

En el caso de Yacyretá el gobierno argentino pagó US$ 100 millones, que es parte de la deuda acumulada que tiene con nuestro país.

Con estos números registrados en junio, los fondos transferidos al Tesoro en el primer semestre suman US$ 352,5 millones, que implica una variación del 411% con respecto al mismo semestre del año pasado.