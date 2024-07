ANDE aumentó tarifa a criptomineras y el 80% podría dejar de operar

Últimamente se realizan diversos operativos de la Policía Nacional, Fiscalía y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) contra la criptominería ilegal. Pero también toma medidas relacionadas a la tarifa que le cobrará a las empresas que operan de manera legal.

Según Bruno Vaccoti, socio fundador de la Cámara Paraguaya de Empresas de Minería de Activos Digitales, el 28 de junio recibieron la noticia de un incremento del 9% al 16% de la tarifa de las electrointensivas.

“Esta nueva tarifa no fue comentada ni informada previamente a las empresas del rubro, que somos los mayores clientes de la ANDE”, lamentó.

Jimmy Kim, vocero del gremio, explicó que hace dos años la minería se legalizó vía Decreto y desde ese momento 63 firmas legales trabajaron sin inconvenientes. Como detalle expresó que la morosidad en su sector es 0%.

Lo que la Ande les argumentó y lo que podría ocurrir

Según le explicaron a Kim desde la Ande, el aumento se debe a que se incrementó el precio de la compra de Itaipú que de U$S 16.8 trepó a U$S 19.3. Al respeto, el miembro de esta Cámara explicó que a un sector de media tensión del sector de criptomineras, se le subió U$S 8 y a los que utilizan alta tensión, U$S 5.

“Con la suba de U$S 8, las empresas pequeñas, conectadas en media tensión, ya deben apagar la máquina porque matemáticamente no es viable seguir operando”, lamentó.

Agregó que desde el 1 de agosto estará afectado el 80% de las empresas legales y se irían del país, porque se trata de inversores extranjeros.

Diálogo con el Gobierno

En otro momento del contacto con ABC Color, reveló que desde que arrancó el nuevo Gobierno, intentan conversar con las autoridades y la semana pasada, finalmente se reunieron con el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez y le presentaron datos.

Le explicaron que los números van en rojo y que nadie querrá seguir dedicándose a la criptominería en Paraguay. También se reunieron con el titular de la Ande, Félix Sosa y le demostraron que no se puede aplicar esa tarifa aumentada.

“El impacto será grande, la Ande dejará de facturar más de U$S 5 millones si se apagan las máquinas y puede generar problemas porque tenemos muchos inversores extranjeos que invirtieron en el país”, concluyó.