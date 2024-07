Criptominerías ilegales: Buzarquis presenta pedido de interpelación a titular de la ANDE

Cuando existen redes inteligentes, la energía se puede controlar perfectamente, considerando que la ANDE invirtió US$ 24 millones en la red o la posibilidad de tener la red inteligente, indicó el senador Enrique Buzarquis.

“Y esta es apenas una inversión de US$ 200.000, la que yo estuve mostrando. Es decir, con una inversión de US$ 200.000, el privado puede controlar perfectamente el consumo, pero la ANDE con una inversión de US$ 24 millones, no puede controlar el consumo”, criticó.

Dijo que básicamente se trata de instalar una llave que da el paso a la energía y programar en la computadora, y cuando pasa el consumo estipulado de esa línea, salta y marca que en esas zonas se está robando energía. “Se llama red inteligente, es fácil detectar dónde están las criptominerías ilegales por el consumo de Internet”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuestionó que las criptomineras ilegales roban US$ 50 millones por año, estimando que en los últimos tres años se robaron más de US$ 150 millones. “Que no me vengan con el circo de que los funcionarios de la ANDE no tienen nada que ver con esto. Sí tienen que ver”, fustigó.

Lea más: ANDE interviene otra granja de criptominería irregular en Minga Guazú: pérdida mensual era de G. 50 millones

Criptominería ilegal: hay organizaciones criminales detrás

Buzarquis aseguró que hay organizaciones criminales y narcos que están detrás del robo de la energía eléctrica del país, siendo que el tema de la criptominería ilegal tiene que ver con el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico.

“Yo no me voy a callar hasta que vea que la ANDE empiece a tomar medidas concretas para terminar con el robo de la energía contra el pueblo paraguayo, porque se le roba y se le recontra roba a la gente. Se le roba a la gente, pero la ley va a ser letra muerta si no hay una decisión política en combatir esto frontalmente y empezando por los responsables, por la gente de la ANDE”, denunció.

Mostró el pedido de interpelación que lo puso a disposición de los parlamentarios que quieren firmarlo. “No sé si vamos a tener los votos o no, no sé, pero yo voy a seguir haciendo mi parte”, aseguró.

El senador del PLRA denuncia a la ANDE y a directivos de la estatal por una supuesta complicidad con quienes se dedican a la criptominería ilegal. Además, denunció que la ANDE decidió de manera unilateral aumentar el costo del consumo intensivo, exclusivamente a quienes se dedican a la criptominería.