Senador acusa a la ANDE de actuar de mala fe al subir tarifa a criptomineras legales

Líder Amarilla, senador liberal, acusó a Félix Sosa, titular de la ANDE, de actuar de mala fe al hablar de un aumento de la tarifa de Itaipú como argumento para elevar el precio que le cobran a las granjas de criptominería constituidas legalmente.

“Ahí se demuestra la mala fe o la mala información que proporcionó el presidente de la ANDE, Félix Sosa, al decir que al alzar el costo de la energía, ellos decidieron alzar también el precio para los criptomineros, que es falso”, señaló.

“En 2022 cuando se firmó el contrato con estas cripominerías, el precio de la energía estaba algo así como a US$ 22 (el kilovatio-mes) ahora está a US$ 19,5 (el kilovatio-mes), inclusive bajó el costo de la energía para el país. O sea, que esa excusa es falsa, es mentira, no corresponde que se suba el precio de la energía a las criptomineras”, expresó.

Contrato no permite modificación unilateral, dijo senador

El senador liberal señaló, entre otras cosas, que el contrato que firmó la ANDE con esta empresas no les faculta la modificación del precio de la energía de manera unilateral. “Tiene que ser de común acuerdo y tienen que reunirse ciertas condiciones. Una de ella es el aumento del costo de la energía”, agregó.

Ante esto, señaló que no quedan dudas de que la ANDE estaría violando el contrato. “Esto demuestra que nuestro país es poco serio, sin seguridad jurídica”, criticó.

Agregó que con esta decisión la imagen del país es la que se ve afectada ante las inversiones extranjeras, de la que responsabilizó principalmente al presidente Santiago Peña.