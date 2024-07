Colorida inauguración de Costanera Sur, que costará US$ 171 millones

Ayer se inauguró la costosa Costanera Sur de Asunción, tres años después de iniciarse los trabajos. La jornada comenzó a las 9:30 con una masiva bicicleteada, seguida por un variado programa de actividades, como demostraciones de al menos 20 disciplinas, incluyendo zumba, bailoterapia, karate, judo y gimnasia artística.

Para el público infantil habilitaron espacios con juegos, globo loco y jornadas de capacitación vial. Un desfile de autos antiguos y motos añadió un toque de brillo y color al evento. Todo hubiera sido perfecto sino hubiera irrumpido el humo generado por la quema de basurales en la zona de Cateura y el olor nauseabundo que despide el vertedero, hechos que desataron las quejas con justa razón.

La actividad cerró con el corte de cinta a las 17:20, que se inició con más de una hora de retraso, con la presencia del presidente de la República Santiago Peña y la ministra de obras, Claudia Centurión. El Gobierno no escatimó recursos con shows de aviones, fuegos artificiales e incluso el aclamado grupo artístico Tierra Adentro brindó un concierto a los asistentes al término del acto.

Tras esta inauguración, el MOPC seguirá con los trámites administrativos para recepción provisoria y definitiva de la obra, para después entregar la onerosa Costanera Sur a la Municipalidad de Asunción, que deberá encargarse de mantener la nueva vía y concesionar los ocho puestos gastronómicos que se construyeron, para lo cual ya se inició una mesa interinstitucional. Pero la ministra Centurión dijo a la prensa que la Comuna ya se encargará de cuidar la infraestructura desde ahora.

En este sentido, hay una gran preocupación debido a que la comuna capitalina ya está a cargo hoy del mantenimiento de la Costanera Norte, que Obras Públicas le había entregado también, pero esa avenida actualmente se encuentra en pésimo estado por la falta de mantenimiento y los baches que se van agrandando por la falta de limpieza de los desagües, según informó en su momento el MOPC. La Municipalidad no puede atender ni las calles, que están en lamentables condiciones, pero la decisión de entregarle nueva vía ya fue tomada.

Obra “llave en mano” terminará costando US$ 171 millones

La Costanera Sur se adjudicó en julio de 2019, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, bajo la Ley N° 5074, más conocida como ley “llave en mano”, modalidad con la cual el financiamiento debe conseguir la empresa contratista y la deuda es absorbida por el Estado en la medida que se vayan terminando los tramos pautados en el contrato. La obra estuvo a cargo del Consorcio del Sur, integrado por la firma española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC, representada por Francisco Griñó.

La construcción tuvo un precio total de US$ 129,9 millones pero con la tasa de interés de la financiación que consiguió el Consorcio del Sur el Estado terminará desembolsando US$ 170,8 millones por esta obra, en un plazo de 10 años, con tres años de gracia. Los intereses de esta deuda ya se están pagando desde el año pasado, pero el capital se pagará a partir de noviembre del 2025. Se preguntó a Centurión sobre el elevado precio de una obra con esta modalidad a lo que respondió lo mismo de siempre: “Lo caro es no hacer las obras” y “seguir postergando el desarrollo del país”.

La Costanera Su, fue licitada durante el Gobierno de Horacio Cartes y, para que sea factible, el exministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, hasta cambió el tramo licitado, el cual no era viable debido a la gran cantidad de ocupaciones del Bañado Sur. En ese momento, este proyecto fue administrado por la actual ministra de Obras Públicas Ing. Claudia Centurión, cuando era titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del ministerio.

El proceso licitatorio tuvo 14 adendas y tras la firma del contrato, que se rubricó en octubre del 2019, el exministro Arnoldo Wiens firmó seis adendas más con el Consorcio del Sur, para que la firma contratista pueda conseguir la financiación de la obra.