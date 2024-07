MOPC ya asumió una deuda de US$ 150 millones por la Costanera Sur

Especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) brindaron explicaciones sobre los detalles de la financiación de la obra de la Costanera Sur de Asunción (8 km), cuya inauguración finalmente se pospuso para el próximo sábado 20 de julio, por el frío intenso que se registrará este domingo 14 de julio, fecha que se previó inicialmente.

Esta obra se adjudicó en julio de 2019 bajo la Ley N° 5074, más conocida como “llave en mano”, modalidad con la cual el financiamiento debe conseguir la empresa contratista y la deuda es absorbida por el Estado en la medida que se vayan terminando los tramos pautados en el contrato.

Si bien la Costanera Sur, que incluye la construcción de una avenida de casi 8 km, el refulado (relleno) de 67 hectáreas para viviendas y un parque lineal, tendrá un precio total de US$ 129,9 millones, con la tasa de interés de la financiación que consiguió el Consorcio del Sur, integrado por la firma española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC, contratista de la obra, el Estado terminará desembolsando US$ 170,8 millones por esta obra.

El Ing. José Cabrera, Coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE), la Ing. Pilar Cristaldo, Coordinadora de Proyectos Llave en Mano y el Lic. Hugo Villalba, Asistente Financiero de la UEPE, explicaron que, el grupo consiguió la principal financiación de la obra con el banco alemán KFW, a una tasa de interés del 5,5%.

Los expertos explicaron que la obra de la nueva avenida tiene 17 hitos, de los cuáles el MOPC ya recepcionó 15 hitos, los cuáles generaron una deuda de casi US$ 150 millones al Estado, de los que US$ 113,2 millones corresponden al capital y otros US$ 36,6 millones en intereses.

Solo falta recibir parque lineal y equipamiento

El Ing. Cabrera manifestó que los trabajos prácticamente están finalizados y que solo falta recibir el parque lineal, que corresponde al hito 15, y los equipamientos, que corresponden al hito 17, que son las obras que aún se deben recepcionar para asumir la totalidad de la deuda que pagará el Estado por la construcción de la Costanera Sur.

En este sentido, la Ing. Cristaldo explicó que por los dos hitos que faltan (15 y 17) aún se deben presentar los certificados de reconocimiento de pago por unos US$ 16,7 millones, que corresponden al capital, y US$ 4,2 millones de intereses “que quedan pendientes por emitir”.

Esto significa que cuando se asuma toda la deuda, el Estado terminará adeudando US$ 170,8 millones por la obra de la Costanera Sur, cuyo capital se comenzará a pagar desde noviembre de 2025 y se pagará totalmente a finales de 2032. La financiación tiene un plazo de 10 años, con tres años de gracia, según los datos brindados.

En este sentido, el Lic. Villalba explicó que en este momento se sigue dentro de los tres años de gracia, por lo que actualmente solo se está pagando los intereses. Al respecto, explicó que el Estado ya desembolsó un poco más de US$ 6,6 millones en intereses por los hitos recibidos, desde noviembre del 2022 hasta junio de este año.

Inauguración será el 20 de julio

El MOPC informó además que debido al intenso frío que se pronostica para toda la semana, la inauguración y habilitación de la Costanera Sur fue postergada para el próximo sábado 20 de julio, para que la ciudadanía pueda participar plenamente de las actividades programadas.

Las celebraciones comenzarán a las 9:00 con una “bicicleteada” de 6 kilómetros a lo largo de la Costanera Sur, permitiendo que los asistentes puedan conocer a fondo esta nueva obra.

Posteriormente, a partir de las 16:00, tendrá lugar el acto protocolar con el corte de cinta inaugural, acompañado por una presentación del grupo artístico Tierra Adentro.

Además de la “bicicleteada” y el evento central, desde la mañana se llevarán a cabo diversas actividades deportivas organizadas por la Secretaría Nacional de Deportes (SND), incluyendo disciplinas como karate, ajedrez, atletismo, fútbol, voleibol y otras.