MIC incumplió promesa de “reanalizar” decreto monopólico que beneficia a Petropar

Hace algunos días, el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, prometió “reanalizar” el cuestionado Decreto N° 1.952 del presidente de la República, Santiago Peña, en caso de que el documento “afecte a la competencia”. Pero el ministro no cumplió este compromiso y hasta ahora se mantiene en silencio sobre este tema, pese a que la medida rige desde hoy.

El documento establece que las importadoras que comercialicen gasoíl tipo búnker (libre de impuestos) deben tener un tanque propio de 16 millones de litros, para poder seguir comercializando este combustible a las embarcaciones que realizan travesías internacionales. Pero solo Petropar puede cumplir con dicha exigencia y es la única que hasta ahora se inscribió ante el MIC para continuar vendiendo este producto.

Pese a que las empresas privadas denunciaron que claramente el decreto en cuestión crea un monopolio, dejando fuera a los emblemas privados, Giménez ya no dio explicaciones, a pesar de que se comprometió a sentarse “con todos los actores y ver qué se puede hacer”. Este diario intentó nuevamente contactar con el alto funcionario, pero no tuvimos respuestas.

DNIT responsabiliza al MIC

Juan Olmedo, gerente general de Aduanas de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), dejó en claro que el MIC es responsable de aprobar el tancaje exigido e incluso enfatizó que el decreto fue una política de la institución manejada por Giménez. Asimismo, admitió que la DNIT puede hacer la trazabilidad de este combustible tras una resolución del ente, con la cual se podrá hacer los controles, sin importar que el producto esté o no en uno o dos tanques.

“Incluso modificándose el decreto la resolución que emitió la DNIT no tiene ninguna variación, porque nosotros no habilitamos el tanque, el que habilita el tanque y el que verifica el cumplimiento de la formalidad que establece el decreto es el Ministerio de Industria y Comercio”, enfatizó.

A su turno, Luis Ortega, directivo de Raizen, que representa a Shell en el país, señaló en una entrevista reciente con ABC TV, que el ministro Javier Giménez habló con él por mensajes, pero que recientemente le llamó la atención que no le diga directamente que su empresa o los demás emblemas privados al no ajustarse al decreto no podrían seguir operando en el negocio de la venta de este combustible.

“Le volvimos a urgir el reclamo y le mostré el momento que pasamos. Esta semana hablamos y no tenemos respuesta y no sabemos nada del Gobierno. Merezco que me respondan, por lo menos que nos digan tu nota esta rechazada”, sostuvo.

Ante este panorama, Ortega lamentó que estarán sin poder vender u ofrecer el producto a las empresas. “Probablemente iremos a una acción judicial y prácticamente estamos fuera del negocio. Hace 10 días ya no cargamos a las navieras por este problema”, resaltó.