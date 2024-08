Deuda pública: nuevo crédito por US$ 125,3 millones

A través del Decreto N° 2251, del 30 de julio último, la Presidencia de la República aprueba los términos y condiciones del convenio de préstamo por un monto de hasta US$ 125,3 millones, entre el Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

El decreto explica que los fondos serán destinados al financiamiento del proyecto “Tejiendo Apoyos para la Excelencia Educativa en Paraguay”, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Lea más: Deuda pública: al quinto mes del año equivale al 38,9% del PIB

Además, autoriza al MEF formalizar el convenio crediticio, en representación de la República del Paraguay, con el referido organismo financiero internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el considerando, se menciona que el citado proyecto tiene por objetivo general mejorar los entornos de aprendizaje en los establecimientos educativos e instituciones de formación docente seleccionadas, y reforzar los marcos institucionales en áreas prioritarias básicas.

El Banco Mundial tiene una cartera de crédito con el país por valor de US$ 420 millones y su ejecución al mes de mayo llegó al 44,4%, según los últimos datos del Ministerio de Economía.

Lea más: Deuda pública: gobierno gestiona más préstamos

También de acuerdo con los datos del MEF, el paquete de préstamos en gestión del gobierno asciende a US$ 996,3 millones.

El informe incluye seis préstamos en total: una en etapa de aprobación por parte del Congreso, por un monto de US$ 300 millones; dos contratos ya firmados, por una cifra de US$ 350 millones; y tres en etapa de gestión con los organismos financieros internacionales, por US$ 346,3 millones.